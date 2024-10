Botafogo x Peñarol: onde assistir e horário da semifinal da Libertadores

Botafogo e Peñarol-URU se enfrentam na noite desta quarta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), no Engenhão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

O jogo terá transmissão da TV Globo, do Globoplay e do Paramount+. O Placar UOL acompanha todos os lances do jogo em tempo real.

O Botafogo chega para a semi após eliminar o São Paulo nos pênaltis nas quartas de final. O Glorioso busca o primeiro título de Libertadores da sua história.

Já o Peñarol passou pelo Flamengo nas quartas e segue atrás de mais um caneco da Libertadores. O time uruguaio é o terceiro maior vencedor do torneio, com cinco taças.

Botafogo x Peñarol - semifinal da Libertadores (ida)

Data e horário: 23 de outubro de 2024 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: TV Globo, Globoplay e Paramount+