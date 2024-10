Jogo do Botafogo na Libertadores atrasa; Peñarol cita ônibus atacado

Do UOL, em São Paulo e no Rio

O jogo Botafogo x Peñarol, válido pela Libertadores e marcado inicialmente para as 21h30 (de Brasília) no Nilton Santos, começou com 15 minutos de atraso.

O que aconteceu

A Conmebol determinou a mudança para 21h45 cerca de uma hora antes do horário previsto para a bola rolar. Os times jogam no Rio de Janeiro pela ida da semifinal do torneio continental.

O Peñarol afirmou que o ônibus com os jogadores da equipe foi atacado. Um dos dirigentes do clube alegou, no Twitter, que o veículo rodou por duas horas no trajeto do hotel ao Nilton Santos e que foi alvo de pedradas.

A delegação da equipe uruguaia esperou, ainda na rua, o ônibus do Botafogo entrar no estacionamento do estádio. Em meio à espera, houve confusão em uma espécie de "corredor de fogo".

O jogo começou às 21h45 e não houve novo atraso.

Torcedores do Peñarol brigam no RJ

Torcedores do Peñarol transformaram a praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste (RJ), em uma verdadeira praça de guerra entre a manhã e a tarde desta quarta (23). Os atos ocorreram na altura do posto 12.

Os uruguaios saquearam um quiosque, atearam fogo em motos e entraram em confronto com banhistas e policiais militares munidos de pedras, mesas e cadeiras.

Um uruguaio roubou um celular de dentro de um quiosque. O criminoso foi identificado e preso pela Polícia Militar. Logo em seguida, a confusão aumentou.

A briga teve início na areia e se espalhou pelas duas pistas que dão acesso à praia. Os torcedores do Peñarol entraram em confronto tanto com os policiais quanto com banhistas brasileiros.

Duas motos que estavam estacionadas no local foram incendiadas. Um dos ônibus dos uruguaios também ficou em chamas.

Moto fica queimada após ataque de torcedores do Peñarol em praia do Rio de Janeiro Imagem: Bruno Braz/UOL

Carros foram depredados e barracas de ambulantes quebradas. Mesas e cadeiras dos quiosques viraram armas nas mãos dos vândalos. Até mesmo caixas de cervejas foram saqueadas.

O Batalhão de Choque foi acionado assim como o Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios). O Corpo de Bombeiros também chegou ao local para apagar o incêndio das motos.

Cerca de 200 uruguaios foram detidos. Eles serão conduzidos à Cidade da Polícia, onde serão autuados.

Torcedores do Peñarol já haviam se envolvido em briga no Recreio nas quartas da Libertadores. Na ocasião, o duelo foi com o Flamengo, e uma confusão na altura da Praia da Macumba culminou até mesmo em tiros para o alto por parte dos policiais.