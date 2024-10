Botafogo faz cinco no Peñarol e encaminha vaga inédita na final da Libertadores

O Botafogo ficou muito perto da final da Libertadores. Nesta quarta-feira, os alvinegros golearam por 5 a 0 o Peñarol, no Nilton Santos, no confronto de ida pela semi.

Após um primeiro tempo sem emoção, os gols da partida aconteceram na etapa final. O Botafogo chegou a vitória com dois gols de Savarino, um de Alexander Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus.

A partida de volta entre as equipes vai acontecer na próxima quarta-feira, em Montevidéu. O Botafogo pode perder por três gols de diferença que vai estar na final. Para o Peñarol, somente uma goleada por cinco ou mais gols vai fazer os uruguaios se classificarem.

O jogo

O Peñarol surpreendeu no começo com uma postura mais ofensiva. Com isso, os uruguaios impediram uma possível pressão do Botafogo. No entanto, nenhum lance de perigo aconteceu nos primeiros minutos.

Os visitantes tiveram a primeira chance da partida aos 24 minutos. Após boa troca de passes, Rodrigo Perez finalizou para boa defesa de John. Na cobrança de escanteio, Leo Fernandez tentou o gol olímpico, mas o goleiro alvinegro estava atento.

Somente após o susto, o Botafogo melhorou na partida. Só que os donos da casa paravam na boa marcação do Peñarol.

Os cariocas conseguiram sua primeira boa finalização somente aos 45 minutos. Luiz Henrique chutou cruzado e obrigou Aguerre a boa defesa. No entanto, o duelo seguiu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o Botafogo voltou com postura ofensiva e quase marcou com um minuto, em chute de Savarino. Aguerre fez boa defesa. Só que aos cinco, Savarino recebeu belo passe de Luiz Henrique e tocou na saída do goleiro uruguaio para abrir o placar no Nilton. Santos.

Mesmo depois do gol, os alvinegros seguiram no ataque. Tanto que aos nove minutos, Marlon Freitas arriscou de fora da área e obrigou Aguerre a boa defesa. No entanto, no escanteio, Igor Jesus escorou e Barboza mandou para a rede.

O Peñarol sentiu o revés e tentou avançar. Só que o Botafogo aproveitou os espaços para chegar ao terceiro aos 13 minutos. Em avanço rápido, Vitinho cruzou rasteiro para Savarino chutar para o gol.

O Peñarol foi obrigado a avançar e assustou em cobrança de falta de Leo Fernandez. O Botafogo respondeu em seguida. Igor Jesus aproveitou escanteio, mas cabeceou para fora.

Os donos da casa não diminuíram e continuaram a criar boas chances. O Botafogo chegou ao quarto gol aos 28 minutos. Em mais um avanço rápido, Luiz Henrique foi lançado na área e tocou por cima de Aguerre.

Os cariocas seguiram aproveitando os espaços dados pelo Peñarol e marcaram o quinto aos 33 minutos. Savarino chutou, Aguerre espalmou e Igor Jesus pegou o rebote de cabeça para encobrir o goleiro.

O Peñarol só voltou a assustar aos 37 minutos, em nova cobrança de falta de Leo Fernández. O Botafogo diminuiu o ritmo nos minutos finais. Os alvinegros apenas administraram o resultado para sair de campo com grande vantagem no placar.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 5 X 0 PEÑAROL

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 23 de outubro de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Andrés Rojas (Colômbia)



Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Richard Ortiz (Colômbia)



VAR: Yadir Acuña (Colômbia)



Cartões amarelos: Luiz Henrique, Gregore e Igor Jesus (Botafogo); Perez (Peñarol)

GOLS

BOTAFOGO: Savarino, aos 5 e 13min do segundo tempo; Alexander Barboza, aos 10min do segundo tempo; Luiz Henrique, aos 28min do segundo tempo; Igor Jesus, aos 33min do segundo tempo

BOTAFOGO: John, Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal); Gregore (Danilo Barbosa), Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique (Tiquinho Soares), Igor Jesus (Óscar Romero) e Jefferson Savarino



Técnico: Artur Jorge

PEÑAROL: Washington Aguerre, Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera; Rodrigo Pérez, Damián García (Ramírez), Leo Fernández e Eduardo Darias (Mayada); Jaime Baez (Hernández) e Maxi Silvera (Sequeira)



Técnico: Diego Aguirre