Bia Haddad após lesão no Japão: 'Precisamos entender melhor'

Beatriz Haddad Maia mal conseguiu competir nesta quarta-feira, nas oitavas de final do WTA 500 de Tóquio, no Japão. A brasileira, atual número 10 do mundo, sentiu dores nas costas logo no início do jogo contra a canadense Bianca Andreescu e abandonou o duelo quando o placar mostrava 3/0 para a adversária ainda no primeiro set.

"Senti a lombar no quarto ponto do jogo. E precisamos entender melhor o que aconteceu", disse Haddad Maia após o abandono.

Foi a segunda vez na temporada que a brasileira de 28 anos abandonou uma partida por causa de problemas na região lombar. Em agosto, na segunda rodada do WTA 1000 de Toronto, Bia sentiu dores quando se abaixou logo no começo do jogo contra a britânica Katie Boulter. A paulista não conseguiu competir e desistiu do confronto quando ainda empatava o set inicial em 1/1.

Uma situação parecida ocorreu em Wimbledon, no ano passado, nas oitavas de final. Também com dores na região lombar, Bia abandonou a partida contra Elena Rybakina quando o placar registrava 4/1 para a cazaque no primeiro set.

Sem conseguir pontuar de forma relevante nesta semana, Haddad Maia sofrerá uma grande queda no ranking e deixará o top 10. Na próxima segunda-feira, quando a WTA atualizar sua lista, Bia deve aparecer no 17º posto. Ano passado, nesta mesma semana do calendário, ela conquistou o título do WTA Elite Trophy, competição que não será realizada este ano.