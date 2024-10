Bia Haddad abandona jogo e é eliminada do WTA 500 de Tóquio

Bia Haddad sofreu com um problema físico e foi eliminada em sua primeira partida no WTA 500 de Tóquio. Nesta quarta-feira, a brasileira abandonou o duelo contra a canadense Bianca Andreescu.

O início do jogo indicava que Bia Haddad não estava bem. Com dores nas costas, ela preferiu desistir do jogo quando já perdia no primeiro set por 3 a 0.

Ainda não há confirmação sobre a gravidade da contusão. Bia Hadad está convocada para defender o Brasil no confronto contra a Argentina pela Billie Jean King Cup. Os jogos vão acontecer nos dias 15 e 16 de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Nas quartas de final em Tóquio, Andreescu enfrenta a vencedora do duelo entre a britânica Katie Boulter e a japonesa Kyoka Okamura.