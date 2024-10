Bernabei diz que ficou perto de deixar o Internacional antes da chegada de Roger

O lateral-esquerdo Alexandro Bernabei revelou nesta quarta-feira que quase deixou o Internacional. Em entrevista coletiva antes do treino, o argentino revelou que não estava satisfeito com a minutagem em campo recebida pelo ex-treinador Coudet, mas com a chegada de Roger Machado tudo mudou.

"Não tenho uma resposta para isso, porque não tive a oportunidade de falar sobre isso (falta de minutagem com Coudet). Quando tive a oportunidade de jogar, eu aproveitei com o Roger. Quando cheguei ao clube queria somar minutos. No momento em que Roger chegou, eu perguntei se eu teria minha oportunidade. Ele me disse que eu iria jogar e o resto ia depender do desempenho. Isso me bastou para ficar, estive perto de sair porque fiquei vários meses sem jogar", disse.

AO VIVO! ?? Bernabei concede entrevista coletiva antes do treino desta quarta. ?? Assista: https://t.co/R3mMFAMxNL pic.twitter.com/UV82SAVarJ ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 23, 2024

Aos 24 anos, Bernabei pertence ao Celtic, da Escócia, e está emprestado ao Internacional apenas até o final desta temporada. Ao ser questioado sobre seu futuro, o atleta não garantiu a permanência, mas revelou estar contente no clube.

"Estou muito feliz aqui, minha familia também. Fui muito bem recebido desde o primeiro momento. Creio que, quanto a negociação, tem que ver o que é melhor tanto para o clube quanto para mim. Mas quero deixar claro que estou feliz aqui", falou.

Com Bernabei à disposição, o Internacional volta a campo no próximo sábado, às 19h (de Brasília), quando enfrentará o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Colorado é o sexto colocado da liga nacional, com 49 pontos conquistados.