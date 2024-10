Beach Park, R$ 40 mil em prêmios: CE sedia maior rali de kitesurfe do mundo

Do UOL, em Cumbuco (CE)

O litoral do Ceará recebe a quarta edição do maior rali de kitesurfe do mundo, que vai passar passar por cartões postais da região e terá premiações aos primeiros colocados.

O que aconteceu

O Sol Sertões Kitesurf começa nesta quarta (23) e vai até sábado (26). Os atletas desta modalidade sobem em pranchas e velejam pelo mar puxados por uma pipa, que é presa ao corpo por meio de um equipamento chamado trapézio e controlada por uma barra.

Trata-se de uma prova de longa distância e duração — o chamado downwind, prática do velejo a favor do vento. O litoral cearense é referência internacional para o kitesurfe pelos ventos fortes e constantes durante praticamente o ano todo, além da temperatura agradável da água.

A competição tem cinco paradas e vai da Praia Canoé, em Fortim, até a Praia do Preá, em Cruz, passando pela Praia Porto das Dunas, onde fica o Beach Park, e outros pontos. Em cada um desses locais será montado uma Vila Kite, estrutura de recepção para os participantes como uma espécie de base.

Sertões Kitsurf é o maior rali internacional da modalidade Imagem: Reprodução/Instagram/sertoes.kitsurf

O Sertões reúne participantes de seis países diferentes e está dividida em categorias, de acordo com os níveis dos atletas, com percursos que totalizam cerca de 400 km. Criada em 2021, a competição terá desta vez seu percurso realizada apenas em praias cearenses e terá competidores dos oito até os com mais de 55 anos. O atleta olímpico Bruno Lobo, sétimo colocado em Paris, na estreia da modalidade nos Jogos, vai competir na prova.

Serão mais de R$ 40 mil em premiações, sem contar equipamentos, distribuídos igualmente entre homens e mulheres que pegarem pódio. Os campeões da categoria Pro, a principal, receberão cheque de R$ 5 mil, além de peças de kite, enquanto os vices e terceiros colocados ganharão, respectivamente, R$ 4 mil e R$ 3 mil, mais brindes. As demais categorias também possuem prêmios em dinheiro e instrumentos da modalidade.

A competição também realiza ações ecológicas, sociais e de educação ambiental. Mutirões de limpeza de praia são liderados pela organização, assim como caravana de voluntários para atendimento clínico, com expectativa de beneficiar mais de 5 mil pessoas pelas regiões em que a prova passa.