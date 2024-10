Bayer Leverkusen fica no empate com o Brest pela Liga dos Campeões; Atalanta também empata com o Celtic

O Brest, da França, recebeu o Bayer Leverkusen, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. No Estádio Roudourou, a partida terminou empatada em 1 a 1. Florian Wirtz marcou para os visitantes, enquanto Lees-Melou deixou tudo igual no placar.

Com o empate, as duas equipes foram aos sete pontos. O Brest ocupa a 3ª posição, enquanto o Bayer Leverkusen é o 4º colocado. Os times continuam invictos na Liga dos Campeões e perderam a chance de igualar a pontuação do líder Aston Villa, que tem nove tentos conquistados.

As duas equipes voltam a campo neste sábado. O Bayer Leverkusen visita o Werder Bremen, às 13h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Alemão, no Weserstadion. Já o Brest encara o Reims, às 14 horas, pela nona rodada do Campeonato Francês, no Estádio Auguste-Delaune II.

O Bayer Leverkusen abriu o placar aos 23 minutos de jogo. Depois de uma rápida troca de passes, Jonas Hofmann deixou Florian Wirtz na cara do gol. O alemão só teve o trabalho de tirar do goleiro para marcar.

O empate do time da casa saiu antes do intervalo. Mahdi Camara recebeu na ponta esquerda e cruzou para Lees-Melou, que bateu de primeira e anotou um golaço para o Brest, aos 38 minutos.

Atalanta x Celtic

Ainda nesta quarta-feira, a Atalanta recebeu o Celtic, da Escócia, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. No Gewiss Stadium, o placar não saiu do 0 a 0.

Com o resultado, a Atalanta, que ainda não perdeu nesta edição da competição, foi aos cinco pontos e assumiu, provisoriamente, a 12ª colocação. Por outro lado, o Celtic soma quatro tentos e ocupa a 18ª posição.

A Atalanta volta a campo neste sábado, às 15h45, quando recebe o Verona, pela nona rodada do Campeonato Italiano, no Gewiss Stadium. O Celtic visita o Motherwell no domingo, às 12 horas, pela nona rodada do Campeonato Escocês, no Fir Park Stadium.