Barcelona divulga relacionados para enfrentar o Bayern de Munique

O Barcelona divulgou na manhã desta quarta-feira a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. A partida será realizada no Estádio Olímpico Lluís Companys ainda nesta quarta, às 16h (de Brasília).

A lista conta com Gavi, Farmín López e Dani Olmo, que receberam alta médica antes do último jogo do Barcelona, contra o Sevilla. Inclusive, os dois atacantes devem brigar por uma vaga entre os titulares da equipe.

Outros nomes importantes da equipe, como Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal estão relacionados. Por outro lado, o treinador Hansi Flick não terá à disposição: Marc Bernal, Ter Stegen, Christensen, Ronald Araujo, Ferran Torres e Eric García, todos lesionados.

Atualmente, o Barcelona ocupa a 19ª colocação da Liga dos Campeões, com três pontos em dois jogos disputados. Enquanto na primeira rodada o time catalão perdeu por 2 a 1 para o Monaco, na segunda goleou o Young Boys por 5 a 0.

Veja todos os relacionados

Goleiros: Inaki Pena, Szczesny e Kochen

Defensores: Cubarsí, Baldé, I. Martinez, Koundé, H. Fort, Gerard Martin e S. Domínguez

Meio-campistas: Gavi, Pedri, Pablo Torre, M. Casadó, Pau Víctor e De Jong

Atacantes: Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Farmín, Lamine Yamal e Dani Olmo.