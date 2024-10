Autor do gol da vitória do Fluminense, Cano é elogiado por Mano Menezes

Com um gol de Germán Cano, o Fluminense bateu o Athletico-PR por 1 a 0 nesta terça-feira, no Maracanã, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. O tento foi muito importante para o argentino, que pôs fim a um jejum de mais de seis meses sem marcar, rendendo elogios do técnico Mano Menezes.

"Os goleadores têm seus períodos bons e às vezes não tão bons. Nessa hora, não tem o que falar e fazer a não ser trabalhar, ser obstinado. Ele (Cano) é muito correto. A alegria de todos por ter sido também ele o autor do gol é em função do que ele é para nós no dia a dia, do exemplo que é como profissional. Essa felicidade e homenagem do torcedor com ele é muito justa. Assim, a confiança começa a voltar", argumentou Mano Menezes, na entrevista coletiva pós-jogo.

A temporada de Germán Cano foi muito prejudicada por lesões, que afastaram o atacante da forma física que esteve no ano passado, quando marcou 40 gols. O último tento do argentino havia sido no dia 4 de maio, no empate em 2 a 2 contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

"Daqui a pouco vamos poder usar, em alguns jogos, os dois atacantes enfiados, porque temos equipe para fazer isso. Já trabalhamos em alguns treinamentos para poder fazer, mas temos que avançar umas casinhas de pontuação primeiro", disse Mano Menezes, sobre utilizar mais Germán Cano no time titular.

Com a vitória diante do Furacão, o Flu chegou aos 36 pontos em 30 jogos, ocupando a 11ª posição na tabela do Brasileirão. O próximo duelo do Tricolor Carioca na competição é neste sábado, contra o Vitória, no Barradão, às 16h30 (de Brasília).