América-MG perde do Operário-PR e desperdiça oportunidade de se aproximar do G4 da Série B

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 33ª rodada da Série B, o América-MG visitou o Operário-PR no Estádio Germano Kruger, perdeu por 1 a 0 e não aproveitou a chance de se aproximar da zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ronald foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com o revés, o América-MG permaneceu com 49 pontos, na oitava colocação, e não aproveitou a oportunidade de chegar perto da zona de classificação à Série A. Caso vencesse, diminuiria para quatro sua diferença de somados em relação ao Mirassol, última equipe do G4, com 56. Já o Operário-PR alcançou os 50 somados, na sétima posição.

O América-MG volta aos gramados na próxima segunda-feira, às 21h (de Brasília), quando recebe o Sport, no Independência. Na terça, às 19h, o Operário-PR visita o Goiás, na Serrinha. Ambos os duelos serão válidos pela 34ª rodada.

Aos 27 minutos da etapa inicial, o América-MG chegou a inaugurar o placar, mas o tento foi anulado. Em cobrança de falta de Rodriguinho na entrada da área, a bola desviou na barreira e encontrou Brenner, que finalizou para marcar. No entanto, um impedimento foi identificado pelo VAR no início da jogada.

O Operário-PR marcou aos 25 minutos do segundo tempo. Após receber na entrada da área, Ronald limpou o marcador, ajeitou e chutou colocado, no ângulo esquerdo de Elias, que nada pôde fazer.