7 vezes que Deyverson botou a bola debaixo do braço e mandou no jogo

Deyverson voltou a brilhar pelo Atlético-MG na noite desta terça-feira, contra o River Plate, pela Copa Libertadores, e aumentou a coleção de jogos em que ele colocou a bola debaixo do braço e foi decisivo.

O que aconteceu

Deyverson teve uma noite de gala na Arena MRV diante do River Plate. Ele marcou os dois primeiros gols do Galo e ainda deu assistência para Paulinho fazer o terceiro.

O atacante tem se acostumado a decidir jogos, especialmente os grandes. O ápice de sua carreira foi marcar o gol que deu o título da Libertadores 2021 ao Palmeiras na final contra o Flamengo, na prorrogação.

Decisivo no Palmeiras, ele também vem fazendo história no Atlético-MG. Depois de chamar a responsabilidade contra o Flu e colocar o Galo nas semifinais, ele agora deixa o time mineiro muito próximo da grande decisão —Botafogo e Peñarol começam a decidir nesta quarta (23) a outra semi.

O UOL Esporte separou sete momentos em que Deyverson colocou a bola debaixo do braço, chamou a responsabilidade e foi decisivo para a sua equipe.

Pelo Palmeiras

Gol no dérbi paulista e piscadinha (2018)

No clássico do segundo turno do Brasileirão 2018 contra o Corinthians, Deyverson não só fez o gol da vitória de 1 a 0 como tirou os corintianos do sério ao valorizar cada falta sofrida. Ao deixar o campo, deu uma piscadinha para o banco de reservas do Timão e causou tumulto. O resultado foi importante na caminhada rumo ao título brasileiro.

Dois em 'decisão' diante do Grêmio (2018)

Em outubro de 2018, Deyverson foi o cara da ?decisão? contra o Grêmio pela 29ª rodada do Brasileirão e deixou o Palmeiras mais perto do título nacional. Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, ele marcou um gol em cada tempo na vitória de 2 a 0 que manteve o Verdão na ponta.

Gol do título contra o Vasco (2018)

Deyverson já vinha sendo decisivo ao longo da temporada 2018, mas contra o Vasco ele foi além. Ele saiu do banco de reservas para fazer o único gol do triunfo de 1 a 0 e dar o décimo título do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência.

'O Predestinado' contra o Flamengo (2021)

O grande momento da carreira de Deyverson, ao menos até aqui, veio no dia 27 de novembro de 2021, no legendário Estádio Centenário quando ele começou a escrever a história pessoal e decisiva na Libertadores. O segundo gol da vitória por 2 a 1 na grande decisão contra o Flamengo veio dos pés de Deyverson, aos quatro minutos da prorrogação.

Em sua primeira participação no jogo, o atacante aproveitou o erro de Andreas Pereira e finalizou na saída de Diego Alves para fazer a festa palmeirense em Montevidéu. Na comemoração, Deyvinho caiu no choro. Não era por menos. O Palmeiras era tricampeão da Libertadores, graças a ele.

Pelo Cuiabá

Essencial em permanência na elite (2023)

Deyverson foi nome importante do Cuiabá na temporada 2023. Ele marcou gols em dois jogos seguidos contra Bahia (3 a 0) e Fortaleza (2 a 1) pelas 33ª e 34ª rodadas e ajudou o time do Mato Grosso não só a permanecer na elite, mas também a conquistar uma vaga na Sul-Americana.

Pelo Atlético-MG

Iluminado contra o Fluminense (2024)

Deyverson começou a partida no banco de reservas, mas entrou ainda no primeiro tempo após Bernard se lesionar. E voltou a mostrar que tem estrela. Ele fez os dois gols do Galo e comandou a vitória de 2 a 0 que garantiu a vaga na semifinal da Libertadores. A equipe mineira havia perdido o jogo de ida por 1 a 0.

Deyvinho volta a atacar diante do River (2024)

Na última terça-feira (22), Deyverson viveu mais uma noite de herói e encaminhou a vaga do Atlético-MG à final da Libertadores 2024 com dois gols e uma assistência na vitória de 3 a 0 sobre o River Plate. O atacante foi essencial para o time comandado pelo argentino Gabriel Milito, quase um mês depois de marcar os gols que eliminaram o atual campeão Fluminense.