Ídolo do Real se derrete por Vini após atuação de gala: 'Me lembrou Pelé'

Do UOL, em São Paulo

Ídolo do Real Madrid, Emílio Butragueño comparou exaltou Vini Jr após a atuação do brasileiro na virada do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (22), pela Champions League e citou até Pelé ao comentar um gol marcado pelo camisa 7.

O que aconteceu

Butragueño deu a declaração ao falar sobre o segundo dos três gols de Vini Jr no jogo. O ex-jogador citou a admiração pela atuação do brasileiro.

Me lembrou o Pelé. É um gol grandioso e que, para nós, que amamos o futebol, justifica vir ao Bernabéu e ter um jogador que faça essa jogada, que nos provocou muitas emoções, entre elas a admiração, obviamente. Emílio Butragueño, ex-atacante do Real Madrid, ao canal oficial do clube

Vini Jr comandou o Real Madrid na virada heroica. O Real Madrid saiu perdendo por 2 a 0, mas venceu por 5 a 2 — o brasileiro marcou o gol do empate e matou o jogo com os últimos dois tentos.

Os gols de Vini Jr saíram todos no segundo tempo. No primeiro deles, o brasileiro aproveitou sobra de bola após lance de Mbappé e só empurrou para o gol. Nos outros dois, deixou adversários para trás e finalizou com precisão.

O camisa 7 brasileiro concorre à Bola de Ouro por causa da última temporada. A premiação será entregue na próxima segunda-feira (28), em evento realizado na cidade de Paris. A atuação desta terça-feira, no entanto, não conta para a edição deste ano, apenas para a da próxima temporada.