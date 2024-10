Veja o que o Corinthians precisa para se classificar para a Copa do Brasil de 2025

Com a eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo, no último domingo, a missão do Corinthians de se classificar para a edição do próximo ano ficou ainda mais ingrata.

Neste momento, para participar da Copa do Brasil de 2025, o Corinthians precisa: terminar entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro ou conquistar a Copa Sul-Americana.

Segundo o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Corinthians tem apenas 0,002% de chance de conquistar vaga na Copa Libertadores via Brasileirão. O time se encontra na 17ª posição da liga, com 32 pontos, 17 a menos em relação ao Internacional, sexto colocado.

Portanto, a Copa Sul-Americana passa a ser um caminho mais viável para o Timão. A equipe enfrenta o Racing-ARG, pela ida da semifinal, na próxima quinta-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Desde o ano passado, os critérios de classificação para a Copa do Brasil foram alterados. O ranking da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) deixou de ser considerado, dando lugar ao desempenho das equipes nos campeonatos estaduais.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) tem seis vagas para o torneio nacional. Os quatro semifinalistas do Paulistão (Palmeiras, Santos, RB Bragantino e Grêmio Novozirontino) e o time eliminado nas quartas de final com melhor campanha (São Paulo) garantiram classificação automática para a Copa do Brasil.

O Corinthians, na época comandado por António Oliveira, foi eliminado na fase de grupos do Estadual. Na tabela geral, a equipe ficou apenas na 10ª colocação, com 14 pontos.

A última vaga da FPF é dada ao vencedor da Copa Paulista. O campeão Monte Azul, no entanto, optou por disputar a Série D e, assim, a vaga ficou com o vice Votuporanguense.

Assim, a conquista da Copa Sul-Americana passa a ser praticamente a única esperança do Corinthians disputar a Copa do Brasil do ano que vem. O clube foi semifinalista no torneio continental em 2023, e busca o título inédito nesta temporada.

Mesmo com o caos esportivo e administrativo dos últimos anos, o Timão vem tendo boas campanhas na Copa do Brasil. A equipe foi vice-campeã em 2022 e chegou à semifinal em 2023 e 2024. Ao todo, o Corinthians tem três títulos da competição (1995, 2002 e 2009).