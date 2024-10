Torcida do Corinthians reserva todos os ingressos para jogo com o Racing na Neo Quimíca Arena

O Corinthians comunicou na manhã desta terça-feira que todos os ingressos para a partida contra o Racing, da Argentina, na Neo Quimíca Arena, foram reservados. O duelo é válido pela ida das semifinais da Copa Sul-Americana e está marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).

A abertura da venda de entradas ocorreu no último domingo, para membros Fiel Torcedor. Desta forma, a comercialização para o público geral, que começaria às 15h desta quarta-feira, já não contará com ingressos disponíveis.

No entanto, o torcedor do Corinthians ainda pode ficar de olho no site para conseguir um ingresso. Isso porque as reservas que não tiverem a confirmação de pagamento retornarão ao sistema.

Semana com mais uma decisão importante pra gente! ?? ????? ??????, ????! ?? ? José Manoel Idalgo#VaiCorinthians pic.twitter.com/n0noqE2TEs ? Corinthians (@Corinthians) October 21, 2024

O Corinthians vem fazendo grande campanha na Copa Sul-Americana e eliminou o RB Bragantino, nas oitavas de final, e o Fortaleza, nas quartas. O Racing, por sua vez, também vem tendo grande desempenho na competição e eliminou o Athletico-PR na última fase.

O duelo de volta, no El Cilindro, em Buenos Aires, será no dia 31 de outubro, às 21h30. O vencedor desta confronto enfrenta na grande decisão o classificado da outra semifinal, que será disputada entre Cruzeiro e Lanús.

Veja quanto estava os valores dos ingressos

NORTE - R$ 50,00



SUL - R$ 125,00



LESTE SUPERIOR LATERAL - R$ 90,00



LESTE SUPERIOR CENTRAL - R$ 90,00



LESTE INFERIOR LATERAL - R$ 100,00



LESTE INFERIOR CENTRAL - R$ 150,00



OESTE SUPERIOR - R$ 170,00



OESTE INFERIOR CORNER - R$ 220,00



OESTE INFERIOR LATERAL - R$ 240,00