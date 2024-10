Sporting vence Sturm Graz na Áustria e sobe para terceiro lugar na Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, o Sporting venceu o Sturm Graz, por 2 a 0, em duelo da terceira rodada da Liga dos Campeões. Nuno Santos e Gyokeres anotaram os gols do time português, no Estádio Worthersee, em Klagenfurt, na Áustria.

Com esse resultado, o time português chega a sete pontos e sobe para a terceira posição, na zona de classificação às oitavas de final. A equipe austríaca, por sua vez, ainda sem pontuar, fica em 32° lugar.

As equipes voltam a campo pela Liga dos Campeões no dia 5 de novembro, às 17 horas (de Brasília). O Sporting encara o Manchester City, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, enquanto o Sturm Graz duela com o Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, na Alemanha.

O Sporting levou perigo aos 16 minutos do primeiro tempo, com finalização de Gyokeres. O atacante finalizou firme de dentro da área e viu o goleiro Scherpen defender. Aos 22, Nuno Santos recebeu cruzamento de Geny Catamo, não desperdiçou a chance e colocou o time português em vantagem. Minutos depois, o Sturm Graz quase empatou. Na reta final do primeiro tempo, Trincão ficou perto de fazer o segundo, de cabeça.

Aos sete minutos do segundo tempo, o time português ampliou a vantagem. O Sporting saiu em contra-ataque, Gyokeres recebeu pela esquerda e após boa jogada individual, limpou três marcados mais o goleiro e marcou um golaço. Aos 20, o árbitro assinalou uma penalidade de Gazibegovic em cima de Catamo, mas voltou atrás após revisão no VAR.

A equipe austríaca tentou diminuir o placar. Aos 37, Gazibegovic soltou uma pancada e viu Franco Israel espalmar. Na sequência, o Sporting respondeu com Gyokeres, que parou em defesa de Scherpen. Contudo, estava em posição irregular.