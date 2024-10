Sesc RJ Flamengo vence o Brasília na estreia na Superliga Feminina

O Sesc RJ Flamengo estreou com vitória na Superliga Feminina 2024/2025. Na noite desta segunda-feira, a equipe do técnico Bernardinho superou o Brasília por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 25/20, 23/25 e 25/22, em Taguatinga (DF), e somou os primeiros três pontos na competição.

A força coletiva foi o diferencial para o time rubro-negro, que começou a partida de forma consistente, mas enfrentou dificuldades com o saque e a defesa das donas da casa. A central Juju foi a maior pontuadora do lado carioca, com 14 acertos, seguida pela oposta Edinara, com 12.

Destaque também para as ponteiras Karina, que entrou bem na terceira parcial e anotou seis pontos, e Michelle, que fez nove, garantiu muita qualidade no fundo de quadra e levou para casa o Troféu Viva Vôlei de melhor em quadra.

"As meninas do Brasília foram mais agressivas no saque nos dois últimos sets e acabaram equilibrando o jogo no bloqueio e na defesa. Sabíamos que elas viriam com um volume grande de jogo e que precisaríamos de muita paciência. Elas jogam com a torcida a favor e ganharam confiança, mas nosso time está de parabéns. Fico muito feliz de conseguir ajudar a equipe. Uma estreia é sempre difícil, ainda mais fora de casa, mas tivemos cabeça fria para conseguir essa vitória", disse Michelle.

O Sesc RJ Flamengo volta à quadra na sexta-feira (25.10), às 18h30, contra o Maringá, no Tijuca Tênis Clube.