São Paulo defende apenas 33% de aproveitamento contra o Criciúma fora de casa; confira

O São Paulo volta a entrar em campo neste sábado (26) para enfrentrar o Criciúma, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), palco em que o Tricolor Paulista não tem bom aproveitamento.

Atuando em Santa Catarina, o São Paulo tem apenas 33,3% de aproveitamento. No toltal, são dez jogos como o Criciúma de mandante, sendo cinco vitórias dos catarinenses, três empates e apenas dois triunfos do Tricolor.

A primeira vitória do São Paulo contra o Criciúma fora de casa ocorreu no dia 30 de setembro de 1995, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. A partida, válida pela décima rodada da primeira fase da competição, aconteceu no Estádio Heriberto Hulse e terminou 1 a 0 para os paulistas. Na ocasião, o meio-campista Alexandre Alves marcou no segundo tempo para os visitantes.

O último jogo do São Paulo no estádio do Criciúma ocorreu no dia 2 de novembro de 2014, isto é, há quase dez anos. Na oportunidade, o duelo valia pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Tricolor paulista saiu vitorioso pelo placar de 2 a 1. Naquela partida, o São Paulo teve gols marcados por Edson Silva e Alan Kardec, enquanto Souza deixou o dos visitantes.

Além de partidas válias por Campeonato Brasileiro, Criciúma e São Paulo já se enfrentaram em Santa Catarina por Libertadores e Copa Sul-Americana. Na Copa Libertadores de 1992, foram dois duelos: na fase de grupos, os mandantes venceram por 3 a 0 e, nas quartas de final, o jogo terminou em 1 a 1, com cçassificação dos paulistas após 1 a 0 no Morumbis.

Pela Copa Sul-Americana, a partida foi válida pelas segunda fase da eliminatória. Na ocasião, o Criciúma venceu por 2 a 1, mas foi derrotado pelo São Paulo fora de casa e não avançou às oitavas de final.

No geral, São Paulo e Criciúma mediram forças em 21 oportunidades. São dez vitórias dos paulistas, seis triunfos catarinenses e outros cinco empates.

O São Paulo, que busca permanecer na parte de cima da tabela, figura na quinta posição e soma 50 pontos em 30 rodadas deste Brasileirão. Do outro lado, o Criciúma de Bolasie acumula 36 pontos, no 11º lugar, e quer se manter cada vez mais longe do Z4 do torneio. A partida entre as equipes acontece neste sábado (26), às 22h (de Brasília).