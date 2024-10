Santos vence confronto direto com o Ceará e abre três pontos de vantagem na liderança da Série B

Na noite desta terça-feira, o Santos recebeu o Ceará na Vila Viva Sorte e venceu por 1 a 0. A partida, válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contou com gol de Diego Pituca, ainda no primeiro tempo.

Desta maneira, o Santos chegou aos 59 pontos e permaneceu na liderança da Série B. Porém, agora, a diferença para o vice-líder Sport, que enfrenta a Chapecoense na rodada, é de três pontos.

O Ceará, por sua vez, se manteve com 51 pontos na quinta posição da tabela. Assim, perdeu a oportunidade de colar no G4 da competição, que permite acesso à divisão de elite do futebol brasileiro.

Pela 34ª rodada da Série B, o Santos retorna aos gramados para enfrentar o Ituano, em Itu, às 19h (de Brasília) da próxima segunda-feira (28). Já o Ceará volta a atuar neste sábado, às 17h, quando recebe o Avaí, na Arena Castelão.

O JOGO

O Santos, mandante do duelo, lançou-se ao ataque desde o início do jogo, demonstrando um futebol muito ofensivo e dificultando o Ceará de encontrar espaços. Logo aos 5 minutos, Guilherme bateu cruzado e obrigou o goleiro Bruno Ferreira a defender no susto.

Em uma bela jogada pela esquerda, aos 14 minutos, Guilherme driblou Rafael Ramos e acionou Serginho. Ao receber, o jogador cruzou na medida para Guilherme, que, livre de marcação, cabeceou firme para estufar as redes.

Aos 48 minutos, o Alvinegro Praiano teve a chance de ampliar em uma cabeçada de William, mas a bola foi para fora.

Segundo tempo

O Peixe caiu de rendimento na etapa final, e o Ceará, necessitando do resultado, cresceu no duelo e criou mais chances. Os mandantes receberam uma má notícia, já que o goleiro Gabriel Brazão recebeu cartão amarelo e, portanto, está suspenso para o duelo diante do Ituano.

Aos 33 minutos, Lourenço cruzou e João Pedro cabeceou para o gol e Gabriel Brazão fez uma incrível defesa para impedir o empate e assegurar a vitória santista.

O GOL DO PITUCA, NO DETALHE! ? pic.twitter.com/LvPF1MMbSd ? Santos FC (@SantosFC) October 22, 2024

FICHA TÉCNICA



SANTOS 1 X 0 CEARÁ

Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)



Data: 22 de outubro de 2024, terça-feira



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA)



Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA) e Lucio Beiersdorf Flor (AB)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-FIFA)

Cartões amarelos: Hayner, Brazão e Schmidt (Santos)



Gol: Diego Pituca, aos 14' do 1ºT

SANTOS: Gabriel Brazão; Hayner (Rodrigo Ferreira), Gil, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Rincón) e Serginho (Otero); Willian (Laquintana), Wendel Silva (Furch) e Guilherme



Técnico: Fábio Carille

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, David Ricardo, João Pedro Tchoca e Matheus Bahia (Eric); De Lucca (Richardson), Lourenço e Lucas Mugni (Lucas Rian); Aylon (Recalde), Erick Pulga e Saulo Mineiro (Barcelo)



Técnico: Léo Condé