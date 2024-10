Santos terá Serginho e Hayner entre os titulares contra o Ceará; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Ceará, nesta terça-feira, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille realizou mudanças no time titular.

O lateral JP Chermont está fora devido a um edema na parte posterior da coxa direita. Com isso, Hayner começa jogando. No meio, Serginho assume o posto de Giuliano, desfalque por dores na panturrilha.

Assim, o Peixe terá: Gabriel Brazão; Hayner, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Willian, Wendel Silva e Guilherme.

João Paulo (ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo), Renan (edema na panturrilha esquerda), Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Kevyson (lesão no joelho esquerdo) e Miguelito (infecção intestinal) completam a lista de desfalques.

Do outro lado, o técnico Léo Condé montou o Ceará com: Bruno Ferreira, Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo, Matheus Bahia; De Lucca, Lucas Mugni, Lourenço; Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon.

A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 19 horas (de Brasília).