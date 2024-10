Santos faz gol cedo e sofre, mas vence Ceará e fica mais perto da Série A

Do UOL, em São Paulo

O Santos não encantou e chegou a sofrer, mas fez a lição de casa, venceu o Ceará por 1 a 0 dentro da Vila Belmiro pela Série B e ficou ainda mais perto de retornar à elite do futebol nacional. Pituca, ainda na etapa inicial, marcou para os donos da casa.

Com o resultado, a equipe de Fábio Carille alcançou 59 pontos e se isolou no topo da tabela — Sport, que soma 56, é o vice-líder.

Os cearenses, por outro lado, estacionaram nos 51 pontos e desperdiçaram a chance de entrar no G4. O time de Léo Condé ficou na 5ª posição e pode ser ultrapassado por dois adversários: Vila Nova e América-MG.

Santos e Ceará encaram dois times da parte inferior da tabela na próxima rodada. O Peixe encara o Ituano na segunda (28), enquanto os cearenses medem forças com o Paysandu, dois dias antes, em casa.

Como foi o jogo

Os paulistas fizeram valer o mando de campo, engataram uma blitz nos minutos iniciais e foram premiados com um gol de Pituca. Os torcedores na Vila Belmiro, no entanto, viram a novela da queda de ritmo santista se repetir após o gol, e Brazão precisou agir para evitar o que seria um golaço de falta de Lourenço.

Na etapa final, o Ceará passou a incomodar, mas não chegou ao empate. Os visitantes tiveram boas chances, mas pararam em um Brazão inspirado, que protagonizou ao menos duas lindas defesas nos minutos finais. Os acréscimos ainda contaram com mais pressão e tensão total no litoral paulista.

Gols e destaques

Susto e defesa de peito. O Santos começou o jogo encurralando os cearenses e quase abriu o placar em um lance inusitado: Guilherme recebeu na ponta esquerda e cruzou para a área antes de o goleiro Bruno Ferreira, no susto, defender de peito em meio às tentativas frustradas de desvio.

Pituca celebra gol em Santos x Ceará pela Série B Imagem: Reinaldo Campos/AGIF

Pressão gera gol coletivo na Vila. Os mandantes continuaram atormentando a equipe de Léo Condé e balançaram as redes aos 13 minutos em um lance de muita paciência. Depois de a bola rodar por quase dois minutos nos pés de santistas, Serginho recebeu de Guilherme na ponta e achou um brilhante cruzamento na cabeça de Pituca, que apareceu nas costas da zaga e cravou o 1 a 0.

Ê, Saulo Mineiro... O atacante do Ceará cometeu uma lambança logo depois de sua equipe ser vazada: na tentativa de agilizar um contra-ataque, ele tentou bater um lateral rapidamente ainda na região da intermediária. O problema é que a bola escorregou das mãos do jogador, que deixou a tarefa para Rafael Ramos.

Saulo Mineiro se atrapalhou ao cobrar lateral em Santos x Ceará, jogo da Série B Imagem: Reprodução/Twitter

Recuo santista e Brazão atento. Os minutos finais da 1ª etapa tiveram os visitantes mais proativos diante de um Santos que deixou de martelar a defesa rival e usou e abusou das faltas. Em uma delas, Lourenço bateu forte e obrigou Brazão a voar e evitar o que seria o empate antes do intervalo.

Goleiros aparecem. O 2° tempo começou com três mudanças (uma do Santos e duas do Ceará) e boas chances para ambos os lados. Primeiro, Bruno Ferreira bloqueou chute de Serginho após troca de passes pela esquerda, e depois Brazão espalmou chute de Erick Pulga.

Brazão, do Santos, fez boas defesas durante jogo contra o Ceará na Vila Belmiro Imagem: JOTA ERRE/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Pulga não incomoda. O Ceará desperdiçou uma chance escancarada de gol aos 26 minutos, quando Matheus Bahia caprichou no cruzamento e encontrou Erick Pulga. O atacante, sozinho e já dentro da pequena área, cabeceou a bola para muito longe da meta dos mandantes.

Brazão faz defesa absurda. Acuado dentro de casa, o Santos seguiu sofrendo com investidas pelo alto e precisou, novamente, contar com o reflexo de Brazão. O goleiro protagonizou um milagre após cruzamento de Lourenço que culminou em cabeçada do zagueirão João Pedro.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1x0 CEARÁ

Data e horário: 22 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

Competição: 33ª rodada da Série B do Brasileirão

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira e Lucio Beiersdorf Flor

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Hayner, Brazão, João Schmidt (SAN)

Cartões vermelhos: não houve

Gol: Pituca (SAN), aos 13 min do 1° tempo

SANTOS: Brazão; Hayner (Rodrigo Ferreira), Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Pituca (Tomás Rincón) e Serginho (Otero); Willian (Laquintana), Guilherme e Wendel Silva (Furch). Técnico: Fábio Carille

CEARÁ: Bruno Ferreira, Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia (Eric); De Lucca (Richardson), Lucas Mugni (Lucas Rian) e Lourenço; Erick Pulga, Saulo Mineiro (Facundo Castro) e Aylon (Recalde). Técnico: Léo Condé