'River que enfrenta o Galo hoje está abaixo dos últimos 10 anos', diz Lucho

O River Plate que enfrenta o Atlético-MG hoje (22), na Arena MRV, pela semifinal da Libertadores, está abaixo das outras equipes que Marcelo Gallardo montou no clube na última década. A avaliação é do jornalista Lucho Silveira, comentarista da ESPN, no De Primeira.

Esse River que chega hoje para enfrentar o Galo ainda está abaixo do que foi aquele River que ganhou a Libertadores da América e que foi o grande adversário dos brasileiros nos últimos 10 anos. Lucho Silveira

O comentarista de futebol argentino ressaltou que a volta de Gallardo ao comando do River ainda não surtiu o efeito esperado pela torcida.

Ainda não é aquele River daquele Marcelo Gallardo. Isso é importante porque ele volta e automaticamente todo mundo pensa que voltou o River vencedor, campeão, que jogava lindo, que está tudo certo. Mas não tem passe de mágica no futebol. Lucho Silveira

Lucho: Milei e AFA travam 'guerra fria prestes a explodir'

O futebol argentino vive uma "guerra fria prestes a explodir" entre a AFA (Associação do Futebol Argentino) e o governo de Javier Milei, afirmou Lucho Silveira.

É uma guerra fria, uma guerra política que envolve muita grana, muito poder e que está quase em carne viva na Argentina. Por enquanto, está nos bastidores, mas ela está a ponto de explodir. Lucho Silveira

Segundo Silveira, isto explica o cancelamento do rebaixamento na atual edição do Campeonato Argentino, que terá 30 times na próxima temporada. No bastidores, há uma disputa entre AFA e o governo Milei pelo modelo de gestão (associativo ou SAF) dos clubes.

Enquanto a AFA trabalha com a manutenção dos clubes associativos, ou seja, bloqueando a chegada das SAFs ou das SADs, o governo federal trabalha com a abertura dos capitais e a entrada no país. O que faz o Claudio Tapia? Ele antecipa as eleições da AFA para que ele seja reeleito, corta o rebaixamento e traz mais dois clubes para sua base votante. Em contrapartida, Milei retirou benefícios dos clubes através de um decreto feito essa semana. Lucho Silveira

Corinthians minimiza insatisfação de jogadores com Ramón Díaz, diz Hernan

A diretoria do Corinthians minimizou a insatisfação de parte do elenco com a "panela" de Ramón Díaz, informou o colunista André Hernan, no De Primeira.

No Corinthians, minimizaram, não quiseram botar mais lenha na fogueira. É uma questão que o Ramón Díaz vai resolver com os jogadores, com aqueles que estão insatisfeitos. É o trabalho do técnico. O técnico é bem pago pra isso, pra gerir elenco, fazer a gestão do grupo. André Hernan

Segundo o colunista, a situação é tratada com naturalidade no Corinthians. Internamente, a briga pela vaga no time titular é vista como positiva pela comissão técnica.

Quando eu fui perguntar se isso poderia interferir daqui pra frente no Campeonato Brasileiro, a resposta foi nesse sentido: se o Ramón Díaz achar que tem jogador satisfeito de não entrar, aí que ele ia ficar p*** da vida.

No dia em que o jogador que estiver na reserva não quiser entrar, tem alguma coisa errada. O Ramón Díaz quer mesmo os caras insatisfeitos, que os caras queiram a vaga no time, porque aí gera uma competição. André Hernan

