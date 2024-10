Ricardo Oliveira: Santos deveria seguir o exemplo do Palmeiras após Série B

Ídolo do Santos, o ex-atacante Ricardo Oliveira apontou a única obrigação que o Santos deve ter na reta final desta temporada: o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao UOL, o ex-centroavante apontou para o momento de oscilação da equipe na competição e diz preferir que o Santos apenas garanta o acesso, sem visar tanto o título da Série B.

Vejo o Santos hoje com uma única obrigação, também como um torcedor que quer o bem do clube, tirando o lado do ídolo e do cara que tem história, que é voltar para a primeira divisão. Gostaria até que não fosse campeão para não ter esse título na história do clube, apenas voltar, que é o lugar onde o Santos tem que estar. O momento é bem difícil, oscila bastante, é um time que não consegue na verdade ter uma identidade. Olhando de fora, acredito também que exista uma guerra dentro do clube, o que atrapalha muito dentro do campo e o torcedor sofre bastante, ele cobra demais, é exigente e é justo pela história e grandeza do Santos, mas agora todo mundo tem que se unir para um bem em comum Ricardo Oliveira, ao UOL.

Para Ricardo, o Santos deveria seguir o exemplo do rival Palmeiras que, após conseguir sair da Série B, se reconstruiu e hoje atravessa momentos de conquistas dentro e fora de campo.

"Acredito que a partir daí muda todo o cenário, o orçamento muda, você consegue montar um time forte. Espero que o Santos tome um rumo, usando um grande rival como exemplo, como o do Palmeiras, que viveu essa situação lá em 2013, voltou em 2014, quase que caiu e a partir de então ganha tudo no Brasil. Reestruturou todos os departamentos de futebol, profissionalizou, um time grande quando cai acontece tudo isso, tem um lado ruim de manchar a história, do torcedor ficar mal, mas tem uma esperança, de ser uma oportunidade de fazer tudo diferente para o clube crescer. Essa é a minha esperança".

Nova Vila Belmiro

Vista geral da Vila Belmiro Imagem: Abner Dourado/Agif

"Acho que vai fazer bem. Perde a mística? Perde, não é a mesma coisa, mas vai fazer bem e o clube tem que crescer e evoluir. Esse é o caminho de você trazer um projeto, que você pode aumentar muito mais ainda a condição e a capacidade da Vila Belmiro para receber mais torcedores, além da modernidade. Vai fazer bem para o clube e espero que o torcedor entenda isso".