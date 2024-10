Ex-Santos, Neymar brinca com amigo são-paulino: 'Sempre deitei nesse time'

Revelado nas categorias de base do Santos, Neymar Jr. enfrentou o São Paulo em diversas ocasiões durante o início de sua carreira. Em vídeo publicado no Instagram, o atacante do Al-Hilal brincou com um amigo que vestia a camisa Tricolor.

"Sempre deitei nesse time aí... Sempre deitei!", disse Neymar, que em seguida escutou de seu amigo: "É sua a camisa!". O jogador negou e escreveu na publicação: "Adoro irritar meus amigos".

No profissional do Santos entre 2009 e 2013, Neymar enfrentou o São Paulo em 11 oportunidades. Ele venceu sete partidas, perdeu três e empatou uma, tendo marcado um total de nove gols.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ???? ?????? ??????? (@alhilal)

Após deixar o Santos, Neymar passou por Barcelona e Paris Saint-Germain, além do Al-Hilal, clube que está hoje. O camisa 10 ficou afastado dos gramados por pouco mais de um ano devido à uma grave lesão. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do menisco do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia.

Recuperado, Neymar voltou a atuar na última segunda-feira, quando o Al-Hilal venceu o Al-Ain por 5 a 4 pela Champions da Ásia. Inclusive, nas redes sociais, o Santos celebrou o retorno do craque.

Sonhando com o retorno do ídolo, a diretoria do Santos tem se reaproximado de Neymar e de seus familiares. Em menos de um ano, o jogador foi a três jogos do clube na Vila Belmiro.