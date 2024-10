Raphael Veiga faz 2° hat-trick pelo Palmeiras e reforça caráter decisivo em sequência final da temporada

O nome da vitória por 5 a 3 do Palmeiras, sobre o Juventude, foi o meio-campista Raphael Veiga, que saiu do Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com três gols marcados. Estêvão e Richard Ríos anotaram os outros gols do duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com esse feito, Veiga reforçou seu caráter decisivo e chegou ao segundo hat-trick pelo clube, na carreira. O primeiro dele pelo clube foi em maio de 2022, na vitória por 5 a 0 sobreo Independiente Petrolero (BOL), pela fase de grupos da Libertadores.

Raphael Veiga tem seis gols marcados nos últimos cinco jogos. Ele anotou um na goleada por 5 a 0 sobre o Criciúma, depois fez dois na vitória por 2 a 1 diante do Atlético-MG, e anotou três diante do Juventude. Dos últimos cinco compromissos, passou em branco no triunfo sobre o Vasco (0 a 1) e no empate com o Red Bull Bragantino (0 a 0).

O atleta de 29 anos tem, até o momento, tem 50 jogos, 17 gols e sete assistências. E, para chegar a esses números, Raphael Veiga precisou superar as oscilações ao longo da temporada. Em determinado momento da temporada, o técnico Abel Ferreira reconheceu que deveria tê-lo colocado no banco de reservas. O jogador, por meio de suas redes sociais, chegou a se desculpar com a torcida pelo mau momento.

Muito de sua sequência no time titular mesmo quando não tinha atuações de alto nível deveu-se a falta de um substituto para à altura para a posição. Rômulo havia chegado há pouco no clube, e ainda não era visto como o ideal para a assumir a vaga. Veiga, então, só teve seu espaço no time titular ameaçado nos últimos meses, quando viu Mauricio, em ascensão, ganhar a posição pelo meio.

Veiga, então começou no banco de reservas por três jogos, enquanto Mauricio foi titular. Contudo, logo Abel voltou a acionar o camisa 23 após lesão de Estêvão, e o meia passou a atuar como um ponta direito. Mesmo fora de sua posição preferida, deu conta do recado e, nessas condições, foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, com dois gols.

Na última semana, o camisa 23 viu nova brecha abrir com a lesão de Mauricio, que rompeu o ligamento do joelho direito. Veiga, então, voltou a ser titular pelo meio contra o Juventude e deu o recado com a boa atuação e sendo decisivo para a vitória palmeirense. E, depois de 14 jogos disputou os 90 minutos mais os acréscimos, sem ser substituído.

Fora da lista de suspensos e lesionados, Raphael Veiga está à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo contra o Fortaleza, que acontece neste sábado. O duelo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).