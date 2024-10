PVC: Tonhão encantou pela raça e gerou crise com padarias ao ofender a Lusa

Admirado pela torcida por jogar com raça, o ex-zagueiro Tonhão, ídolo do Palmeiras que morreu nesta terça-feira (22), protagonizou uma "crise diplomática" com a Portuguesa que provocou uma tentativa de boicote de produtos da Parmalat por padarias, contou Paulo Vinícius Coelho no De Primeira de hoje (22).

O episódio mais marcante, pelo folclore até, na época em 1995, foi num jogo contra a Portuguesa. O Tonhão tinha ficado muito bravo no jogo do primeiro turno que o Palmeiras perdeu no Canindé, por 2 a 1, e ele dizia que tinha tido o carro apedrejado no estacionamento do Canindé.

Ele pegou a camisa da Portuguesa, limpou a chuteira e depois jogou a camisa no chão e pisou na camisa, o que gerou uma revolta gigantesca e justa dos torcedores da Portuguesa.

O Francisco Iaúca, diretor de futebol da Portuguesa, era dono de dez padarias, o Iaúca sugeriu o boicote aos produtos da Parmalat, patrocinadora do Palmeiras. Só que o presidente do sindicato das panificadoras era palmeirense e falou que não, que era melhor ter um diálogo, conversar sobre isso, e o boicote não avançou.

Foi uma crise diplomática entre Palmeiras e Portuguesa em função da raiva demonstrada pelo Tonhão com a camisa da Portuguesa. Paulo Vinícius Coelho

PVC também destacou que Tonhão era reserva, mas ganhou o coração dos palmeirenses pelo estilo aguerrido. O jogador fez parte da geração vitoriosa de 1993/94, bicampeã paulista e brasileira.

O Tonhão era reserva do Edinho Baiano em 1993, mas a torcida se encantou pela raça dele, então rapidamente começaram os gritos de 'Tonhão, Tonhão, Tonhão'.



Tonhão, que era reserva do time, foi titular em momentos decisivos daquela temporada que marcou a volta do título paulista contra o Corinthians. Depois, no título brasileiro, o Cléber chegou, tomou conta da posição, mas o Tonhão continuou a ser importante no elenco. Paulo Vinícius Coelho

