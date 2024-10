Palmeiras promoverá mutirão de exames preventivos em apoio às campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul

O Palmeiras está preparando uma campanha conjunta em apoio às causas do Outubro Rosa e Novembro Azul, meses voltados para o combate ao câncer de mama e próstata, respectivamente. O clube irá promover um mutirão para realização de exames de prevenção para homens e mulheres em uma carreta móvel no Portão A do Allianz Parque, nos dias 23 e 24 de outubro, das 9h às 17h (de Brasília).

"As campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul já fazem parte do nosso calendário anual de ações. Inclusive, tivemos casos de pessoas que descobriram a doença em ações promovidas pelo Palmeiras e, felizmente, conseguiram iniciar o tratamento de forma antecipada. Esta iniciativa é destinada a todos, independentemente se torce pelo Palmeiras ou não", declarou Everaldo Coelho, diretor de marketing do clube.

Além disso, um painel da campanha será instalado na Academia de Futebol e no estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo, para jogadores, jogadoras e funcionários do Maior Campeão do Brasil compartilharem mensagens de incentivo às pessoas que estão lutando contra as doenças.

Virtualmente, os palmeirenses poderão enviar mensagens de apoio em um post fixado no perfil oficial do clube no Instagram.

Esta ação faz parte do programa "Por Um Futuro Mais Verde", que busca consolidar o Palmeiras como uma organização responsável e geradora de impacto positivo para a indústria do futebol e toda a sociedade. Em 2023, o clube também realizou ações de apoio às campanhas e lançou uma camisa com as cores rosa e azul.

Informações sobre a carreta móvel para exames de prevenção:

Local: Portão A do Allianz Parque



Endereço: Rua Palestra Itália, 214 - Perdizes, em São Paulo (SP)



Datas: 23 e 24 de outubro



Horário: das 9h às 17h (de Brasília)