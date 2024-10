Osasco São Cristóvão Saúde estreia com vitória tranquila na Superliga feminina de vôlei

O Osasco São Cristóvão Saúde abriu sua participação na Superliga feminina de vôlei com vitória. Na primeira partida após conquistar o 18º título paulista, a equipe comandada pelo técnico Luizomar bateu o Unilife Maringá por 3 sets a 0, na noite desta segunda-feira, no ginásio Chico Neto, no Paraná.

No duelo entre campeões estaduais, as paulistas venceram com parciais de 25-15, 25-20 e 25-20 em 1h35min. Nesta sexta-feira, a equipe de Camila Brait, Natália, Tiffany, Giovana, Valquíria tem reencontro marcado com seus torcedores, no confronto contra Barueri, pela segunda rodada do campeonato nacional.

Troféu Viva Vôlei

Maior pontuadora da partida, com 14 acertos, Tiffany foi eleita a melhor em quadra pelo público e ganhou o troféu VivaVôlei.

"Estou muito feliz com essa vitória. É importante começar bem a Superliga e manter o embalo após o título paulista. Mas a temporada está só começando, tem muita coisa para acontecer, para o Luizomar desenvolver com esse grupo. Vamos seguir trabalhando em busca das finais para brigar pelo título", disse a oposta.

FIM DE JOGO E DEU OSASCÃO no jogo de estreia da Superliga e Troféu VivaVôlei para Tifanny Abreu ??? Valeu timeee! Primeiro passo ? Nesta 6ª-feira nos reencontramos no Liberatti para a 2ª partida! ? ATENÇÃO SÓCIO TORCEDOR, SEU CHECK-IN JÁ ESTÁ LIBERADO NO APP E SITE pic.twitter.com/eH6U4dusFi ? Osasco Voleibol Clube (@OsascoVC) October 22, 2024

O jogo

Callie só deixou a linha de saque quando o placar indicava 6 a 0 para Osasco. O início arrasador foi o prelúdio de um primeiro set tranquilo. Com uma bola rápida de Maira, a vantagem chegou a dez pontos (13-3). Após dois ataques seguidos de Callie, o placar chegou a 20-5. O set point veio com outra central. Desta vez, foi Valquíria quem pontuou: 24-15, barrando a tentativa de reação de Maringá. A vitória veio com Maira, que fez 25-15.

O Osasco voltou a comandar no segundo set, mas não de forma tão fácil como na parcial inicial. Tiffany atacou no fundo de quadra para fazer 15-8. Natália, da saída, marcou 17-11. Quando o Maringá esboçou uma reação, no 20-16, Luizomar pediu tempo. Polina, que entrou na reta final da parcial, atacou com eficiência no 21-16 e 22-17, para encaminhar a vitória, que veio com Tiffany: 25-20.

O terceiro set foi o mais equilibrado, com a equipe de Maringá conseguindo se manter próxima de Osasco no placar. Valquíria atacou pelo meio e fez 14-11. A central voltou a pontuar no 21-18. Polina, que entrou na inversão com Kenya, aproveitou o contra-ataque gerado pela defesa de Camila Brait para fazer 23-18. Luizomar ainda parou o jogo quando o placar chegou a 23-20, mas o saque definiu. Primeiro, um erro das donas da casa (24-20) e depois um ace de Natália para fechar o set em 25-20 e a partida em 3 sets a 0.

Jogaram e marcaram para Osasco São Cristóvão Saúde: Giovana (2), Tifanny (14), Maira (8), Natália (9), Callie (8), Valquíria (9) e a líbero Camila Brait. Técnico: Luizomar Moura. Entraram: Polina (5), Kenya e Amanda.

Jogaram e marcaram para Maringá: Vivian (1), Larissa (6), Jaqueline (5), Gabi Cândido (4), Andressa (6), Karoline (6) e a líbero Paulina. Entraram Natalia (8), Anielly, Mikaella e Arianne (4).