Neymar é o 2º jogador mais bem pago da Arábia, atrás de CR7; veja top 5

Neymar é o segundo jogador mais bem pago do futebol da Arábia Saudita, ficando atrás apenas de Cristiano Ronaldo. As informações são do site "Al Sharq News".

O que aconteceu

O brasileiro do Al Hilal recebe aproximadamente 110 milhões de dólares por ano, cerca de R$ 624 milhões na cotação atual. Do total, US$ 80 milhões são de salário do clube saudita, e outros US$ 30 milhões em publicidade.

O único à frente de Neymar é o astro português Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, que ganha mais que o dobro do brasileiro, cerca de 285 milhões de dólares (R$ 1,62 bilhão).

Benzema, do Al-Ittihad, Sadio Mané, companheiro de CR7 no Al-Nassr, e Ivan Toney, do Al-Ahli, completam o top 5 de jogadores mais bem pagos da Arábia Saudita.

Os clubes da Arábia Saudita gastaram US$ 431 milhões (R$ 2,4 bilhões) com contratações neste meio de ano, ainda segundo o site.

Confira o top 5: