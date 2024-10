Na estreia de Raulzinho, Pinheiros derrota o Vasco pelo NBB

Nas estreias Raulzinho e Bryan, o Pinheiros foi até o Rio de Janeiro e derrotou o Vasco por 65 a 62, em partida válida pela terceira rodada do NBB 2024/25. Na próxima quinta-feira, o Azul e Preto enfrenta o Botafogo, também no Rio.

Raulzinho, que começou como titular, jogou 18 minutos, marcou 11 pontos, pegou dois rebotes e deu duas assistências. O destaque pinheirense foram dois: Bernardo Silva, com 15 pontos e 10 rebotes (duplo-duplo), mais Reynan Santos, com 14 pontos, oito rebotes e duas assistências.

Também jogaram e marcaram: Jimmy Dreher (oito pontos, cinco rebotes, duas bolas recuperadas e duas assistências), Omena (três pontos e nove rebortes), Fidelis (nove pontos e três rebotes), Bryan (um rebote e uma assistência), Marcelo Cardoso (três pontos, duas recuperadas e uma assistência) e Luigi (um rebote). Paulichi, com 18 pontos, 13 rebotes e duas assistências foi o destaque do Vasco. O Pinheiros também foi bem nos rebotes: 48 bolas, sendo 22 de ataque, contra 46 do time carioca.

"Foi muito bom ter voltado ao Rio, fazer um bom jogo e sair com a vitória. O time cumpriu as determinações do Vitor Galvani e conseguimos uma grande resultado diante de um bom adversário. É um time novo e ainda temos muito o que crescer durante a temporada", disse Bernardo Silva, maior destaque pinheirense.

Para o estreante Raulzinho, foi tudo ótimo. "Voltar a NBB, estrear no Pinheiros com vitória foi muito bom. Hoje sei que sou uma referência para os mais novos. Estou com uma cabeça melhor e sei que preciso melhorar muito. Só tive uma semana de treinos, mas já deu para ver como é a equipe",finalizou.