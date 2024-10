Jornais exaltam noite de gala de Vini Jr: 'A caminho da Bola de Ouro'

Jornais internacionais exaltaram a atuação de gala de Vini Jr na virada do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (22), pela Champions League.

O que eles disseram?

AS (Espanha): "[Vini] Se iluminou depois de marcar o 2 a 2, aproveitando uma sobra após um mano a mano de Mbappé. Lá ele estava cheio de confiança e começou a resolver. Ele veio com gás no final: perto dos 45, ele marcou uma arrancada de seu próprio meio-campo com diagonal, aproveitando que Mbappé estava abrindo caminho e soltou um chute de pé direito para selar a vitória. E como toque final, outra jogada nos acréscimos para marcar ao disparar o 5 x 2. Um hat-trick a caminho da Bola de Ouro."

Marca (Espanha): "Se animou ofensivamente no segundo tempo. Se soltou, desequilibrou pela ponta esquerda e em uma arrancada vertiginosa acabou com o jogo com um golaço. Não ficou satisfeito com dois gols. Anotou o hat-trick, e Paris o aguarda [para a Bola de Ouro]."

Sport (Espanha): "Depois de um primeiro tempo escasso, melhorou, e de que maneira, no segundo tempo. Ele perdeu uma chance clara e depois marcou o 2 x 2 com uma ação precedida por um rebote. Ele liderou a reação de sua equipe no segundo tempo. O Dortmund não conseguiu vencê-lo. Sua atuação culminou a virada com um grande gol no contra-ataque e outro gol em que mostra sua grande capacidade de desequilibrar e marcar."

Mundo Deportivo (Espanha): "Estelar. O seu segundo tempo foi um dos melhores pelo Real Madrid na temporada. Liderou a virada com um hat-trick."

Olé (Argentina): "Vinicius Jr teve mais uma noite de gala com uma função estelar no monumento que é o Santiago Bernabéu."

Le Parisien (França): "Ele matou todo o suspense para a Bola de Ouro? O grande favorito para esta edição de um prêmio que será entregue na segunda-feira, 28 de outubro, vencedor da Liga dos Campeões em junho passado, Vinicius Junior nos lembrou que ele é talvez o melhor jogador do mundo no momento ao marcar um hat-trick contra o Borussia Dortmund."

Vini Jr brilha em virada heroica

O Real Madrid protagonizou uma virada heroica sobre o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (22), pela Champions League. A equipe espanhola perdia por 2 a 0, mas conseguiu a vitória por 5 a 2.

O placar passou muito por Vini Jr. O brasileiro marcou três gols e levou o Santiago Bernabéu à loucura.

A atuação de gala do camisa 7, no entanto, não conta para a Bola de Ouro. Vini Jr é um dos 30 indicados à premiação que será dada na próxima segunda-feira (28), mas os votos levam em conta apenas as atuações na temporada passada do ciclo europeu.