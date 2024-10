Inabalável: torcida do Vasco esgota ingressos contra Cuiabá após eliminação

Do UOL, no Rio de Janeiro

A torcida do Vasco demonstrou sua força e esgotou os ingressos para a partida contra o Cuiabá, nesta quinta (24), pelo Campeonato Brasileiro, em São Januário, apenas três dias após a dura eliminação nas semifinais da Copa do Brasil para o Atlético-MG.

O que aconteceu

Os ingressos foram esgotados em pouco mais de três horas. As vendas foram iniciadas às 10h desta terça-feira (22).

Apesar dos números, torcedores novamente relataram problemas na compra. Nas redes sociais, muitos alegaram queda do sistema ou inviabilização da biometria.

Na semifinal, a situação gerou revolta. Os principais afetados foram os sócios 5 estrelas, que perderam a prioridade de compra enquanto o sistema ficou fora do ar.

Há um descontentamento da diretoria com a empresa que faz o serviço de venda. O contrato foi assinado ainda quando a SAF era gerida pela empresa norte-americana 777 Partners.

O Vasco se encontra em 10º lugar no Campeonato Brasileiro com 37 pontos. O Cuiabá é o vice-lanterna com 27 pontos.