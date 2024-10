Ídolo do Corinthians, Paulinho anuncia jogo de despedida do futebol no Canindé

Ídolo do Corinthians, o ex-volante Paulinho já tem data, horário e local marcados para se despedir do futebol. Ele, na manhã desta terça-feira, confirmou em suas redes sociais que irá reunir amigos para uma última partida como atleta.

O evento terá a presença de jogadores e ex-jogadores que atuaram ao lado de Paulinho ao longo de sua carreira, onde defendeu Corinthians, Seleção Brasileira, Barcelona, Tottenham, entre outros. A partida festiva está agendada para o dia 21 de dezembro, às 9h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé.

Apesar de anunciar o evento, Paulinho não confirmou os nomes dos atletas que participarão do jogo. Os ingressos da partida já estão à venda, de maneira online, através deste link. Todo o valor arrecadado será revertido para um Natal solidário.

"Com um misto de saudade e gratidão, convido a todos para estarem presentes no meu jogo de despedida dos gramados, como jogador de futebol. Será um grande jogo, com participação de amigos que fiz durante esses quase 30 anos de carreira, com passagem em clubes como Corinthians, Barcelona, Tottenham, Seleção Brasileira... Não será apenas um jogo, mas uma celebração de todas as histórias, gols e amizades que construímos juntos. Nos veremos em campo para um show inesquecível", escreveu Paulinho em seu Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulinho?? (@paulinhop8)

O jogador fez história no decorrer de duas passagens pelo Corinthians, principalmente na primeira. Neste período, o volante conquistou quatro títulos: Brasileiro de 2011, Libertadores e Mundial de 2012, além do Paulista de 2013. Ele, porém, deixou o clube em maio deste ano, sem nenhuma conquista na segunda passagem.

As boas atuações pelo Timão o levaram à Europa, onde ele atuou por Tottenham e Barcelona, além de uma passagem de sucesso pelo futebol chinês. Já na Seleção Brasileira, ele disputou duas Copas do Mundo (2014 e 2018) e ganhou o título da Copa das Confederações, em 2013.