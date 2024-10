Fonseca volta ao circuito com vitória em forte Challenger francês

Mais de um mês depois de atuar na Copa Davis e parar para tratar uma lesão no punho, João Fonseca voltou ao circuito mundial nesta segunda-feira, no Challenger 100 de Brest, na França. O brasileiro de 18 anos, atual #154 do mundo, retornou com vitória sobre o polonês Kamil Majchrzak (#115) por 6/4 e 7/5.

O brasileiro teve seu saque pouco ameaçado durante todo o jogo. No primeiro set, precisou salvar apenas dois break points, que vieram logo no segundo game. Depois disso, manteve o jogo parelho até quebrar Majchrzak no sétimo game.

Na segunda parcial, o polonês sequer teve chances de quebra. Majchrzak precisou salvar dois break points no terceiro game e mais um no quinto para manter. placar igualado, mas não resistiu no 11º, quando precisou sacar em 0/40. O europeu ainda salvou três break points no game, mas cedeu a quebra no quarto. Depois disso, Fonseca apenas confirmou seu serviço - novamente sem ser ameaçado - e garantiu a vitória.

O próximo adversário do carioca em Brest será o britânico Billy Harris (#112), que já enfrentou outras duas vezes este ano. Em ambas, Harris levou a melhor. A primeira delas foi no Challenger de Nottingham, na grama, por 7/6(5), 3/6 e 6/4. O duelo mais recente foi no Challenger de Cary, nos EUA, em agosto, e Harris fez 6/2, 1/6 e 6/3. Desta vez, o encontro valerá pelas oitavas de final.