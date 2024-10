Flu vence com 'gol de cara' de Cano, respira e mantém Athletico afundado

O Fluminense contou com a estrela, e a cara, de Germán Cano, venceu o Athletico por 1 a 0, nesta terça-feira (22), em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão e respirou na luta contra a zona de rebaixamento.

Cano voltou a ser herói após longo jejum. O atacante saiu do banco no segundo tempo, marcou o gol da vitória no Maracanã e quebrou um jejum de quase sete meses sem ir às redes — o último havia saído no dia 4 de maio, no empate contra o Atlético-MG.

O Fluminense respirou na luta contra o Z4. A equipe carioca chegou aos 36 pontos e assumiu a 11ª colocação, abrindo cinco para o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Athletico se manteve com 31, na 18ª posição, mas ainda tem um jogo a menos, contra o Atlético-MG, ainda sem data marcada.

A partida entre as equipes estava marcada para julho, mas foi alterada. Por ter ficado em segundo lugar no seu grupo na Sul-Americana, o Athletico precisou disputar o playoff da competição continental e, por isso, precisou do adiamento.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (26). O Fluminense recebe o Vitória, às 16h30 (de Brasília). Mais tarde, às 18h30, o Athletico visita o Cruzeiro. Os dois jogos são válidos pela 31ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve mais cartões do que finalizações no gol. As duas equipes fizeram uma etapa inicial de pouquíssimas chances e muito truncada. O resultado: cinco cartões amarelos — um para Mano Menezes — e apenas dois chutes no gol, com Lima e Arias. No mais, apenas trocas de passes dos cariocas no meio de campo e raros contra-ataques dos paranaenses que terminaram em erros.

A experiência deu a vitória ao Fluminense no segundo tempo. O Athletico teve chances claras de abrir o placar em contra-ataques, mas viu Fábio brilhar em chutes de Pablo e Emersonn. O preço pago pelos erros foi alto. Cano, que vive um 2024 abaixo, saiu do banco para fazer o típico gol de centroavante: com a cara.

Lances importantes e gols

Passa por cima. Cuello foi acionado em contra-ataque rápido pela esquerda e tentou resolver sozinho. O atacante levou para a perna esquerda e tentou chute firme, mas a bola passou por cima da meta defendida por Fábio.

Defende Mycael. Lima recebeu com espaço na entrada da área e finalizou rasteiro buscando o canto esquerdo de Mycael. O goleiro do Athletico caiu e espalmou.

Mycael de novo. Arias ficou com sobra de bola após cruzamento na área, levou para o meio e tentou finalizar no contrapé de Mycael. O goleiro do Athletico mostrou tempo de reação e espalmou.

Não valeu! O Fluminense abriu o placar logo no começo do segundo tempo, mas o gol foi anulado. Martinelli fez fila na entrada da área e finalizou. Mycael espalmou, e Lima completou para o gol. O camisa 45, no entanto, estava impedido.

Fábio salva o Fluminense. Pablo apareceu no meio da defesa após cobrança de escanteio e finalizou firme. Fábio caiu no canto direito e espalmou.

Fábio de novo! Martinelli vacilou e foi desarmado no meio de campo. Emersonn saiu cara a cara com Fábio e tentou chute cruzado, mas o goleiro do Fluminense espalmou para escanteio.

Cano desencanta e abre o placar: 1 x 0. Diogo Barbosa chegou à linha de fundo e cruzou na segunda trave. Samuel Xavier ajeitou para o meio, Cano dividiu com a defesa e viu a bola bater no seu rosto e entrar.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 0 ATHLETICO

Data e horário: 22 de outubro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

Competição: 17ª rodada do Brasileirão

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex do Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Gol: Cano (37'/2°T)

Cartões amarelos: Kaique Rocha, Fernando, Nikão, Lucho González (ATH), Samuel Xavier, Arias, Mano Menezes (FLU)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel (Ignácio), Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal (Keno) e Martinelli (Marcelo); Lima, Ganso (Victor Hugo) e Arias; Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes

Athletico: Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Belezi (Mastriani); Madson, Erick, Felipinho (Gabriel) e Fernando; Nikão (Praxedes), Cuello (Zapelli) e Pablo (Emersonn). Técnico: Lucho González