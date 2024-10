Fluminense ganha do Athletico-PR com gol de Cano e respira no Brasileirão

Embalado pela vitória no clássico contra o Flamengo, o Fluminense deu mais um grande passo na noite desta terça-feira para se livrar da ameaça do rebaixamento. Com um gol de Cano no segundo tempo, o Tricolor superou o Athletico-PR em jogo reprogramado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Com o resultado, o Tricolor abriu quatro pontos de vantagem para o Corinthians, que abre a área da degola. São 36 pontos contra 32 do Timão. Já o Furacão permanece no Z4, em 18º lugar, com 31.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado. O Flu visita o Vitória em outro confronto direto contra o rebaixamento, no Barradão. O Athletico vai receber o Cruzeiro, na Ligga Arena.

O jogo no Maracanã foi marcado pelo domínio do Fluminense, mas o Furacão, que optou pelos contra-ataques, foi quem mais chegou perto do gol. O goleiro Fábio foi um dos destaques da partida, que teve o atacante Germán Cano como herói. O argentino encerrou o longo período sem marcar em que enfrentou problemas físicos e perdeu a condição de titular.

Cano entrou em campo aos 24 minutos do segundo tempo na vaga de Kauã Elias. Dez minutos depois, a sorte de artilheiro lhe sorriu e ele marcou o único gol do jogo. Em jogada pela esquerda do ataque, Keno enfiou em profundidade para Diogo Barbosa, que foi à linha de fundo e levantou na área. Samuel Xavier cabeceou e a bola desviou em Cano e entrou.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 1 X 0 ATHLETICO-PR

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 22 de outubro de 2024 (terça-feira)



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Bráulio Da Silva Machado (Fifa-SC)



Assistentes: Alex Dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (Fifa-MG)



Cartões amarelos: Bernal e Arias (FLU); Mycael, Kaique Rocha e Fernando (CAP)



Gol:



FLUMINENSE: Cano, aos 35 minutos do 2º tempo

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel (Ignácio), Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Facundo Bernal (Keno), Paulo Henrique Ganso (Victor Hugo), Lima (Marcelo) e Jhon Arias; Kauã Elias (Cano).



Técnico: Mano Menezes.

ATHLETICO-PR: Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Belezi (Mastriani); Madson, Felipinho (Gabriel), Erick e Fernando; Nikão (Praxedes), Tomás Cuello (Zapelli) e Pablo (Emerson).



Técnico: Lucho González.