Fabinho Soldado afirma que Corinthians pagará multa por ter usado Hugo Souza contra o Flamengo

Executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado confirmou nesta segunda-feira que o Timão pagará a multa de R$ 500 mil reais por ter utilizado o goleiro Hugo Souza na partida contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. Ele também falou sobre a negociação para contratar o arqueiro que pertence ao time carioca em definitivo.

"A forma de pagamento final do jogador foi ajustado, foi acertado isso, a situação já estava no contrato. A parte comercial é o que está dando um pouco mais de conversa, que é a parte da garantia. O Corinthians vai providenciar isso e todo contrato do Hugo vai ser estabelecido no seu tempo. O Hugo jogou a Copa do Brasil, vamos pagar a multa, que é por direito e está em contrato, então esse tema está super tranquilo, super resolvido", disse ao SBT.

O Corinthians formalizou a opção de compra dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza ao Flamengo, que ainda não aceitou as garantias financeiras apresentadas pelo Timão. Pessoas do clube paulista entendem que a postura rígida da cúpula flamenguista fazia parte de um "jogo mental" para a partida decisiva da semifinal da Copa do Brasil, além de uma forma dos cariocas receberem mais dinheiro pelo arqueiro criado na Gávea.

Semana com mais uma decisão importante pra gente! ?? ????? ??????, ????! ?? ? José Manoel Idalgo#VaiCorinthians pic.twitter.com/n0noqE2TEs ? Corinthians (@Corinthians) October 21, 2024

Fabinho Soldado também comentou das contratações feitas pelo Corinthians na última janela de transferências, alegando que os jogadores estão tendo um desempenho "acima das expectativas". Nesta janela, chegaram ao Timão nomes como Memphis Depay, Talles Magno, José Martinez e o próprio Hugo Souza.

"Trabalhamos ativamente nesta janela, que neste segundo semestre foi um pouco mais tranquilo. Também tivemos a primeira janela que foi bem difícil. Essa segunda, com um pouco mais de criatividade, conseguimos trazer jogadores pontuais, que nos trouxeram mais experiência e tinham um nivel técnico já comprovado. Eles chegaram e já estão tendo um rendimento muito acima das expectativas e que certamente estão nos ajudando bastante em relação a essa etapa difícil que estamos enfrentando este ano. A gente espera poder, até o final da temporada, entregar um Corinthians melhor", falou.

Com a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, o Corinthians ainda está na disputa da Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Enquanto na liga nacional a situação é um pouco mais complicada, com o clube brigando contra o rebaixamento, na competição continental o Timão vem em momento positivo.

Na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Corinthians recebe o Racing, da Argentina, na Neo Quimíca Arena, em jogo válido pela ida das semifinais da Copa Sul-Americana.