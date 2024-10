'Eu não votaria em Vinícius Junior como Bola de Ouro', dispara Juca Kfouri

Rodri, meio-campista do Manchester City e da seleção espanhola, deveria ganhar o prêmio Bola de Ouro - e não Vinicius Junior, opinou o colunista Juca Kfouri, em participação no Cartão Vermelho nesta terça (22).

Sob pena de parecer muito antipático, [...] eu, se tivesse que votar, teria votado no Rodri, não teria votado no Vini Junior.

Juca Kfouri

José Trajano opinou que a bela atuação de Vinicius Junior nesta terça pela Liga dos Campeões pode deixar a premiação com uma sensação de injustiça caso o brasileiro não seja escolhido. O jornalista acrescentou que votaria no atacante do Real Madrid.

[A atuação do Vini Junior] à beira da escolha, se ele não for escolhido, vai ficar a sensação de injustiça. "Acabou com o jogo na semana passada". Não adianta.

José Trajano

