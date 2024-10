Dupla fica à disposição, e São Paulo deve voltar a ter zaga titular após dois jogos

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, ganhou uma boa novidade para o jogo diante do Criciúma, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 22h (de Brasília) deste sábado (26). Isso porque, Robert Arboleda e Alan Franco, dupla titular do sistema defensivo do Tricolor paulista, estão de volta após cumprirem suspensão.

O último jogo da dupla foi o Majestoso com o Corinthians, no dia 29 de setembro, quando o São Paulo venceu por 3 a 1, no Estádio Mané Garrincha. A partida foi válida pela 28ª rodada do Brasileirão e Alan Franco recebeu cartão amarelo, o seu terceiro, que culminou na suspensão para o jogo contra o Cuiabá na rodada seguinte.

O argentino também não atuou contra o Cuiabá, já que cumpriu suspensão estipulada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele foi punido com dois jogos fora pela expulsão na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Goiás.

Já Arboleda, por sua vez, levou o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o Cuiabá e, portanto, não atuou na vitória sobre o Vasco por 3 a 0 na rodada seguinte. Desse modo, na partida diante do Cruzmaltino, Sabino e Ruan Tressoldi formaram a dupla de zaga do São Paulo.

Atualmente, o São Paulo, que busca permanecer na parte de cima da tabela, figura na quinta posição e soma 50 pontos em 30 rodadas. Do outro lado, o Criciúma de Bolasie acumula 36 pontos, no 11º lugar, e quer se manter cada vez mais longe do Z4 do Campeonato Brasileiro.

A partida entre as equipes acontece neste sábado (26), às 22h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).