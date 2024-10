Danilo é expulso, Juventus leva gol nos acréscimos e perde do Stuttgart

A Juventus levou a pior contra o Stuttgart pela Champions League. O time italiano sofreu durante o jogo inteiro e vinha conseguindo segurar o empate, mas tomou um gol nos acréscimos, após expulsão de Danilo, e foi derrotada em Turim por 1 a 0.

O primeiro tempo foi bem diferente do que se imaginava: a Velha Senhora levou pressão do time alemão em sua casa e precisou contar com boas defesas do goleiro Perin para não sair atrás do placar.

O cenário se repetiu na etapa final. Aos cinco minutos, o Stuttgart chegou a estrear o marcador numa bela finalização de Undav. No entanto, o árbitro anulou o tento por toque na mão do meia no início da jogada.

Já aos 38 minutos do segundo tempo, Danilo fez falta dura dentro da área. O árbitro revisou a jogada no VAR e, além de assinalar o pênalti, expulsou o brasileiro. No entanto, Perin defendeu a cobrança de Millot.

Com um a menos em campo, a Juve sofreu o gol de Touré aos 47 minutos. Com o resultado, a Juventus perde o 100% de aproveitamento na Champions e cai na tabela de classificação. Agora, a equipe está na 11ª colocação, com seis pontos - duas vitórias e uma derrota. Já o Stuttgart é o 16º, com quatro.

A Velha Senhora, agora, volta as atenções para o Campeonato Italiano. Neste domingo, o time de Thiago Motta fará o clássico contra a Inter de Milão, pela nona rodada da Série A. O duelo está agendado para as 14h (de Brasília), no San Siro.