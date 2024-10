Corinthians faz treino técnico e conta com Memphis Depay para jogo contra o Racing

O elenco do Corinthians realizou na manhã desta terça-feira o penúltimo treino antes do jogo contra o Racing, válido pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Sob comando de Ramón Díaz, o grupo fez uma atividade técnica no CT Dr. Joaquim Grava e conta com reforços importantes para o duelo.

O primeiro deles é Memphis Depay. O holandês não foi inscrito na Copa do Brasil e, portanto, não pôde ser usado na partida do último domingo, diante do Flamengo, pela semifinal do torneio.

Entretanto, o holandês está à disposição de Ramón Díaz na Sul-Americana e pode, inclusive, ser titular. Em coletiva, o treinador previu força máxima para o duelo com o Racing.

Além de Memphis, o Corinthians ainda deve ter duas novidades entre os relacionados: o espanhol Héctor Hernández e o volante Alex Santana. A dupla foi inscrita pelo clube na Sul-Americana nesta terça-feira. O lateral esquerdo Hugo, que vem de um desconforto na panturrilha, também vive a expectativa de ir, pelo menos, ao banco de reservas.

As atividades desta manhã tiveram início com um exercício de troca de passes e movimentação. Depois, os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais diante do Flamengo foram para a parte interna do CT e realizaram um trabalho regenerativo. Os demais ficaram em campo para um treino de enfrentamento e um duelo em espaço reduzido.

O técnico Ramón Díaz tem mais uma sessão de treino antes da partida contra o Racing. Em meio à luta para não cair no Brasileiro, o Timão enfrenta o time argentino nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O embate é válido pela ida do confronto.

O segundo e decisivo encontro ocorre no próximo dia 31 de outubro, também às 21h30, em Buenos Aires. O time que avançar de fase irá enfrentar na grande final o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Lanús.