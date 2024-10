Contra o Criciúma, Calleri visa quebrar jejum de seis jogos sem gol no Brasileirão

O próximo adversário do São Paulo no Campeonato Brasileiro é o Criciúma. Pela 31ª rodada da competição nacional, as equipes e enfrentam às 22h (de Brasília) deste sábado, no Estádio Heriberto Hulse. Calleri, ídolo do Tricolor, busca encerrar em Santa Catarina um período de jejum sem balançar as redes adversárias.

Jonathan Calleri marcou pela última vez no Brasileirão no dia 3 de agosto, quando o São Paulo venceu por 1 a 0 o Flamengo, pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogador anotou de cabeça após um cruzamento de Wellington Rato. Desde então, o camisa 9 do Tricolor jogou seis jogos no torneio e não balançou as redes em nenhuma oportunidade.

Calleri, no entanto, participou de um gol no período. O atacante são-paulino deu uma assistência para Luciano abrir o placar ais 9 minutos do primeiro tempo na vitória do Tricolor sobre o Vasco por 3 a 0, no Brinco de Ouro. O jogo foi válido pela 30ª rodada da competição nacional.

Nesta edição de Campeonato Brasileiro, Calleri marcou cinco gols, sendo, assim, o terceiro jogador são-paulino com mais gols. O argentino, que participou de 24 dos 30 jogo da equipe, fica atrás de Lucas (8) e Luciano (9). Além disso, o camisa 9 distribuiu três assistências para o seus companheiros.

Atualmente, o São Paulo, que busca permanecer na parte de cima da tabela, figura na quinta posição do Campeonato Brasileiro e soma 50 pontos em 30 rodadas.