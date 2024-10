Com um a mais, Palmeiras vence o Botafogo no Canindé e avança à final do Brasileiro sub-17

O Palmeiras garantiu a vaga na final do Campeonato Brasileiro sub-17, nesta terça-feira, depois de vencer o Botafogo, por 2 a 1, em jogo de volta da semifinal, no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP). Antônio Marcos e Murilo Dourado fizeram os gols das Crias da Academia, enquanto Waldemir anotou o do time carioca.

O Glorioso saiu na frente e abriu o placar com Waldemir, aos 22. Dez minutos depois, porém, o time visitante viu o zagueiro Yudi ser expulso e ficou com um a menos. O Verdão aproveitou a superioridade numérica, buscou o empate com Antônio Marcos e virou com Murilo Dourado.

No primeiro jogo, o Alviverde já havia vencido por 1 a 0, no Nilton Santos, com gol de Erick Belé. Agora, o Verdão aguarda seu adversário da final, que saída do confronto entre Santos e Fluminense, que se enfrentam nesta quinta-feira.

O Palmeiras saiu atrás do placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Felipe Januário recebeu pela direita, cruzou a bola na área, Kaique Pereira foi desarmado por Gilberto, mas a bola sobrou dentro da área para Waldemir, que bateu firme para balançar a rede de Kauan Lima. Pouco depois, o time carioca teve duas oportunidades de ampliar, mas, na primeira, o goleiro defendeu e, na outra, João Paulo afastou o perigo quase em cima da linha.

Aos 32 minutos, o árbitro expulsou o zagueiro Yudi, do Botafogo, após falta em cima de Murilo Dourado. Quatro minutos depois, o Palmeiras chegou com perigo. Após cruzamento na área, Antônio Marcos ajeitou de cabeça e Erick Belé testou firme, acertando a trave.

Na sequência Luis Saboia cruzou na área e Antônio Marcos cabeceou para deixar tudo igual, aos 37. Quatro minutos depois, Murilo Dourado virou para o Palmeiras. O camisa 9 palmeirense recebeu lançamento na área, conseguiu limpar a marcação dentro da área e finalizou para o fundo do gol.

Aos cinco minutos do segundo tempo, Wesley levou perigo, mas finalizou para fora do gol botafoguense. Aos 18, o Verdão quase fez o terceiro, em cabeceio de Juan Gabriel, que para fora. Pouco depois, Isaac bateu de primeira de dentro da área e viu Matheus Lima fazer grande defesa. Aos 26, Juan Gabriel cabeceou sozinho e o goleiro botafoguense fez a defesa à queima-roupa.