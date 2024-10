Com Cristiano Ronaldo em campo, Al-Nassr vence pela Liga dos Campeões da Ásia

O Al-Nassr venceu o Esteghlal FC, do Irã, por 1 a 0 nesta terça-feira, no Al-Rashid Stadium, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Aymeric Laporte. O craque português Cristiano Ronaldo esteve em campo e participou do lance do tento que definiu o time vencedor.

Com a vitória, o Al-Nassr chegou aos sete pontos em três jogos na competição, ocupando o quarto lugar no lado oeste da Liga dos Campeões da Ásia. O Esteghlal é sétimo colocado na mesma tabela, com três pontos em três partidas.

O próximo jogo do Al-Nassr de Cristiano Ronaldo na competição é no dia 5 de novembro, terça-feira, quando receberá o Al Ain, às 15h (de Brasília). Antes, a equipe enfrentará o Al-Kholood fora de casa, nesta sexta-feira, às 12h05, pelo Campeonato Saudita.

Por sua vez, o Esteghlal visitará o Al-Hilal de Neymar na próxima rodada da Liga dos Campeões da Ásia. O jogo acontecerá no dia 4 de novembro, segunda-feira, às 15h. Entretanto, o time iraniano tem um compromisso pelo campeonato local antes, já que visitará o Kheybar Khorramabad FC neste sábado, às 10h15.

O gol do jogo

O Al-Nassr abriu o placar aos 35 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, Cristiano Ronaldo fez belo cabeceio e o goleiro Hosseini defendeu. No rebote, o zagueiro espanhol Laporte colocou no fundo das redes.

Veja outros resultados da Liga dos Campeões da Ásia nesta terça-feira:

Gwangju FC 3 x 1 Johor DT

Shanghai 3 x 2 Central Coast Mariners

Buriram 1 x 0 Pohang

Shandong Taishan 2 x 2 Yokohama F. Marinos

Al-Gharafa 1 x 2 Al Wasl