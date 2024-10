Charles prevê jogo "truncado" contra o Racing e pede Corinthians atento: "Tomar todos os cuidados"

O Corinthians tem um compromisso de extrema importância agendado para esta quinta-feira. O Timão vai enfrentar o Racing, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. O volante Charles projetou o duelo diante da equipe argentina.

O jogador prevê uma partida "truncada", de muita disputa física. Por esse motivo, ele pede um Corinthians atento na partida para, se possível, sair em vantagem por uma vaga na grande final.

"Mais uma competição importante para nós. Temos outra decisão na quinta-feira. É um campeonato importante, que queremos muito vencer. Estamos trabalhando nestes últimos dias para ver o que podemos arrumar para fazer uma grande partida e, se Deus quiser, trazer um bom resultado neste primeiro jogo", disse o atleta.

"A escola argentina é diferente da nossa. É um jogo muito truncado, de muita força. Temos que tomar todos os cuidados possíveis. Vai ser um jogo duro, um jogo fisicamente muito difícil. É tomar todas as precauções para a gente fazer um bom jogo e conseguir uma vitória nessa primeira partida", acrescentou.

Charles ainda falou sobre a reta final de temporada do Corinthians. Eliminado da Copa do Brasil, o time busca a vaga na final da Sul-Americana e tenta evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O volante disse que o Timão deve se manter focado nos confrontos que virão pela frente.

"Temos grandes desafios até o final da temporada. É manter a concentração e o nível sempre lá em cima. Sabemos que cada jogo é uma final. Manter esse foco para as próximas rodadas do Brasileiro para a gente trazer bons resultados e, se Deus quiser, buscar um título para dar continuidade ao nosso trabalho", analisou.

O Corinthians tem mais uma sessão de treino antes do jogo contra o Racing. O Timão enfrenta os argentinos na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O segundo e decisivo encontro ocorre no próximo dia 31 de outubro, também às 21h30, em Buenos Aires. O time que avançar de fase irá enfrentar na grande final o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Lanús.