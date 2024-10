Capitão do Barcelona, Raphinha projeta duelo contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões

O Barcelona volta a campo nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Bayern de Munique, pela terceira rodada da Liga dos Campeões, no Estádio Olímpico de Lluís Companys. Destaque do clube na temporada, o brasileiro Raphinha falou sobre o duelo contra a equipe alemã.

"Não vejo isso como uma vingança. O que passou, já passou. Estamos treinando muito para conseguir um bom resultado. Estamos focados nesta partida", disse Raphinha.

?? Raphinha: "It'a a big week and we are ready." pic.twitter.com/x4x7ZnOPAp ? FC Barcelona (@FCBarcelona) October 22, 2024

O Barcelona perdeu os últimos cinco jogos diante do Bayern de Munique, por um placar somado de 19 a 2. Na temporada 2019/20, o clube bávaro goleou o Barça por 8 a 2, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Na atual edição da competição, as duas equipes somam três pontos, com uma vitória e uma derrota cada. O Bayern é o 15º colocado, enquanto o Barcelona ocupa a 16ª posição.

Desde a lesão de Ter Stegen, no último dia 22 de setembro, Raphinha assumiu a faixa de capitão da equipe. O brasileiro falou sobre a importância da braçadeira e seu papel dentro do vestiário.

"Ser capitão não é só usar a braçadeira, é ajudar os veteranos e os jovens. Ouvi-los, ver como as pessoas estão e o que precisam, apenas procuro ajudar a todos no que posso, estou sempre disponível. Estou muito entusiasmado e feliz por ser um dos capitães. Há muitos jogadores que fizeram uma grande história como capitães e quero continuar nesse caminho", comentou Raphinha.

Vivendo grande fase, Raphinha tem 12 participações em gols em 12 jogos nesta temporada. O brasileiro já anotou seis tentos e deu seis assistências com a camisa do Barcelona. Na Liga dos Campeões, tem um gol marcado e um passe para gol.

"Posso dizer que é um pouco mental e um pouco tático. A confiança que o treinador e os jogadores me dão também é muito importante. A forma como me ajudam depois de três anos aqui, com os veteranos e os jovens. Comecei com uma mentalidade diferente, me adaptei a outras posições e estou dando o meu melhor", explicou o brasileiro sobre sua evolução.