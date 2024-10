Cano exalta vitória contra o Athletico-PR e comemora 90º gol com a camisa do Fluminense

Um dos principais artilheiros do futebol brasileiro, o argentino Germán Cano, de 36 anos, passou por momentos difíceis em 2024. Sofrendo com muitas lesões, ele teve poucos minutos em campo na temporada e ficou cinco meses sem balançar as redes. Na noite desta terça-feira, no Maracanã, o atacante entrou no segundo tempo do duelo contra o Athletico-PR e marcou o gol salvador que deu a vitória ao Tricolor por 1 a 0.

"Tem sido um ano muito complicado de muitas lesões. Lamentavelmente não sou de me lesionar e quero jogar sempre, mas me aconteceu de ter que passar por esse momento e sem o apoio da minha família e dos meus companheiros, especialmente de um cara que eu quero muito bem que é o Felipe Melo. No pior momento ele estava lá para me dar conselhos de superação," disse Cano.

Herói da noite, Cano também registrou duas marcas importantes com o gol de número 300 na carreira e o número 90 com a camisa Tricolor.

"Graças a Deus o gol saiu e pude ajudar a equipe, que precisava muito. Então estou muito feliz por isso e porque estou voltando a me sentir melhor e sem dores para poder jogar. Para não sofrer tanto, às vezes temos que parar para poder melhorar. Essa foi minha mentalidade, parei para me recuperar bem", declarou.

A vitória sobre um adversário direto na luta contra o rebaixamento levou o Flu à 11ª posição na tabela, com 36 pontos.

"Sabíamos que hoje era muito importante poder ganhar porque subiríamos várias posições na tabela e estamos muito contentes por isso. Seguimos ganhando em casa e para nós isso é muito importante para ter confiança para fazer o mesmo lá fora", finalizou.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado. O Flu visita o Vitória em outro confronto direto contra o rebaixamento, no Barradão. O Athletico vai receber o Cruzeiro, na Ligga Arena.