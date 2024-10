Candidato da situação promete ouvir Filipe Luís sobre renovação de Gabigol no Flamengo

Com mais espaço desde a chegada de Filipe Luís, Gabigol ainda tem futuro incerto no Flamengo. Segundo o presidente Rodolfo Landim, a proposta segue a mesma, com um ano de contrato.

Candidato da situação, Rodrigo Dunshee prometeu que irá ouvir Filipe Luís e o scout do Rubro-Negro para tomar uma decisão sobre como prosseguir com o tema caso seja eleito.

"O Gabriel entregou muito para o Flamengo, deu títulos históricos, é um cara importante para o Flamengo, mas eu ,pelo menos se for eleito presidente do Flamengo, a minha intenção não é me meter no futebol. A gente tem o Filipe Luís, a comissão técnica, o scout. Eu vou procurar ser orientado para usar a minha caneta da melhor forma possível e lógico que eu vou ouvir o Filipe Luís, o scout e eles vão dizer essa proposta de um ano, faz dois, faz nenhum, eles é que tem que me dizer", disse à Band.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Desde o ano passado, Gabigol vive momento de baixa no Flamengo e acumula apenas quatro gols, em 32 jogos, na atual temporada. Sob comando de Filipe Luís, o camisa 99 foi titular nas quatro partidas, porém, ainda busca o primeiro tento com o ex-companheiro de técnico.

Em uma ação no Dia das Crianças, o atacante revelou ter o desejo de marcar o primeiro gol do novo estádio do Rubro-Negro, que tem previsão de ser inaugurado daqui a cinco anos, na região do Gasômetro. Ao todo, o jogador disputou 302 confrontos, com 157 tentos, duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, quatro Cariocas, duas Supercopas e uma Recopa Sul-Americana.

Em busca de retomar o prestígio de vez, Gabigol foca no confronto contra o Internacional, em jogo atrasado do Brasileirão, às 19h (de Brasília) dessa quarta-feira, no Beira-Rio. Com 51 pontos, o Rubro-Negro está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro.