Briga de torcidas de Atlético e River tem 2 detidos e argentinos escoltados

Do UOL, no Rio de Janeiro

A briga entre torcedores do Atlético-MG e do River Plate na noite desta segunda-feira (21), em Divinópolis (MG), resultou na detenção de dois integrantes de uma organizada atleticana. Já os argentinos receberam escolta da Polícia Militar até Belo Horizonte (MG), onde será realizado o duelo entre os clubes, nesta terça (22), às 21h30, na Arena MRV, pela semifinal da Libertadores.

O que aconteceu

Ônibus com torcedores do River Plate são escoltados de Divinópolis até Belo Horizonte após briga Imagem: Divulgação / Polícia Militar de Divinópolis

A confusão aconteceu a 120km da capital mineira, local da partida. Imagens que circulam nas redes sociais mostram argentinos sendo espancados no meio da rua.

Um deles fraturou o nariz e foi roubado. Segundo o comunicado da Polícia Militar de Minas Gerais ao UOL, a ocorrência está em andamento.

Militares do 23º BPM e da 7º Cia PM realizaram a escolta dos argentinos. No total, são três ônibus de torcedores do River Plate que partiram de Divinópolis a caminho da Arena MRV.

Na data de ontem (21), em Divinópolis (MG), ocorreu uma agressão seguida de roubo de torcedores do Atlético-MG contra torcedores do River Plate. A Polícia Militar iniciou as diligências para localizar, identificar e prender os autores. Nessa data de hoje foram presos dois autores que fazem parte de uma torcida organizada. A Polícia Militar não irá tolerar esse tipo de conduta e haverá sempre uma pronta resposta. Segue o rastreamento para tentar identificar os demais autores

Capitão Sales, da Polícia Militar de Divinópolis (MG)

Os argentinos pararam em Divinópolis e frequentaram bares da cidade antes da briga. Vídeos mostram eles cantando pelas ruas da cidade.

O duelo na Arena MRV corresponde ao jogo de ida das semifinais. A volta, no Monumental, em Buenos Aires (ARG), acontecerá no dia 29 de outubro.

Veja nota oficial da PM de Minas Gerais

"Na tarde de hoje, 22/10, com o apoio do Serviço de Inteligência do 23º BPM, os militares do Tático Móvel do 23º BPM realizaram intenso rastreamento e localizaram dois suspeitos de envolvimento nas agressões e roubo a um torcerdor do River, ocorrido na noite de ontem.

Os suspeitos foram abordados na Praça Dom Cristiano, em Divinópolis e confessaram o envolvimento na ocorrência policial. Os abordados foram reconhecidos no monitoramento das imagens do crime e confessaram a participação na ação criminosa.

Os conduzidos relataram que fazem parte de uma torcida organizada e que a motivação do crime seria desavenças futebolísticas. O veículo envolvido na ação criminosa foi apreendido no local.

Os homens de 25 e 31 anos foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Divinópolis".