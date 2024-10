Botafogo x Peñarol: veja prováveis escalações e onde assistir à partida pela ida da semi da Libertadores

Na luta para chegar a sua primeira final de Libertadores, o Botafogo recebe o Peñarol nesta quarta-feira, às 21h30(de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela rodada de ida das semifinais. O duelo terá transmissão da Globo e do streaming Paramount+.

O Glorioso eliminou o São Paulo nos pênaltis nas quartas de final, após dois empates (0 a 0 no Rio de Janeiro e 1 a 1 no Morumbis). Já os uruguaios, que ganharam por cinco vezes a competição (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987), despacharam outro brasileiro nas quartas, o Flamengo, ganhando por 1 a 0 no Brasil e segurando a igualdade sem gols no choque de volta.

As duas partes parecem se respeitar muito e esperam um duelo equilibrado, como pôde ser visto na análise de Artur Jorge, técnico do Botafogo, e de Aguirre, treinador do Peñarol.

"São duas equipes que têm maneiras de jogar diferentes e que se comportam em campo de formas distintas. Mas acredito que se trata de uma semifinal em que cada um dos times têm cinquenta por cento de chances de se classificar", disse Artur Jorge.

"Vamos lutar com Tyson, mas nós somos Muhammad Ali. Depois que ganhamos do Flamengo e nos classificamos, acredito que todos nos respeitam, pois sabem que superamos rivais qualificados e ganhamos as nossas partidas que são chaves. Qualquer coisa pode acontecer nesta semifinal", afirmou Aguirre.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

O Botafogo não deve antecipar a escalação que pretende mandar a campo, mas deve ter a sua formação considerada titular. Assim teria apenas uma mudança em relação à formação que empatou por 1 a 1 com o Criciúma, no Maracanã, mantendo a liderança do Campeonato Brasileiro. O zagueiro angolano Bastos, que foi preservado, reaparece na vaga de Adryelson.

O Peñarol, líder do Campeonato Uruguaio ao lado do Nacional, tem um desfalque importante para este jogo. O atacante Javier Cabrera, herói da classificação diante do Flamengo, fica de fora por conta de lesão na coxa direita. Assim, Sequeira e Maxi Silvera vão compor o ataque.

A partida de volta desta semifinal acontecerá na quarta-feira da próxima semana, em Montevidéu, no Uruguai. O classificado vai fazer a final com quem vencer a outra semifinal, disputada entre Atlético-MG e River Plate. A decisão será em 30 de novembro no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, capital da Argentina.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X PEÑAROL

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 23 de outubro de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Andrés Rojas (Colômbia)



Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Richard Ortiz (Colômbia)



VAR: Yadir Acuña (Colômbia)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Jefferson Savarino



Técnico: Artur Jorge

PEÑAROL: Washington Aguerre, Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera; Rodrigo Pérez, Damián García, Leo Fernández e Eduardo Darias; Leonardo Sequeira e Maxi Silvera



Técnico: Diego Aguirre